Добрі новини від ВолиньPost за 18 січня

Цей день не можна назвати добрим. Трагедія у Броварах залишила черговий шрам на серцях українців та українок.Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день,все ж були:Нідерланди планують надати Україні систему протиракетної оборони PATRIOT. Окрім того, США та Німеччина також пообіцяли надіслати Україні системи PATRIOT, які високо цінуються, тому що вони можуть збивати ракети, а також обладнані високотехнологічними датчики, які допомагають ідентифікувати цілі в повітрі.У Нововолинському відділі державної реєстрації актів цивільного стану протягом 2022 року зареєстрували 362 народження.Найчастіше для хлопчиків батьки обирали ім’я Артем, Максим, Матвій, Давид, Андрій, Владислав, Матвій, Марк, Захар.Популярні імена дівчаток: Софія, Анна, Уляна, Емілія, Христина, Єва, Вероніка, Мілана.У Нововолинській громаді також називали дітей рідкісними іменами. Хлопчиків називали Аяз Емір, Ліонель, Міхаель, Кавай, Стефан, Ісая, Даніель, Алан, Серафим, Таймасхан. Дівчаткам батьки давали красиві незвичні в Україні імена: Дана, Ніколь, Аніта, Ліна, Стелла, Меліса, Тея, Міранда, Єсенія, Ревекка, Квітослава.Попри загарбницьку масштабну війну студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року, як і планувала у мирні часи, і врешті на 2 березня прем’єра відбудеться в усіх наразі чинних кінотеатрах України.“Ми впевнені, прем’єра «Мавки» стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз”, — говорить, продюсерка й ідейна натхненниця «Мавки».На площі біля кафедрального собору Святої Трійці відбудеться благодійний ярмарок «З любов’ю до ЗСУ». Волонтерки луцького жіночого монастиря Святителя Василія Великого продаватимуть хліб спечений в обителі і солодощі, зроблені майстрами та студентами Волинського фахового коледжу НУХТ. Зібрані кошти передадуть на закупівлю приладів нічного бачення для воїнів.Дійство відбудеться 19 січня та триватиме з 9:00 до 12:00.За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів! Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:- особового складу - близько 117 770 (+820) осіб,- танків - 3130 (+9) од,- бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,- артилерійських систем - 2108 (+4) од,- РСЗВ - 442 (+1) од,- засобів ППО - 220 (+0) од,- літаків - 287 (+1) од,- гелікоптерів - 276 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),- крилатих ракет - 749 (+0),- кораблів/катерів - 17 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,- спеціальної техніки - 190 (+0).У серпні минулого року у Луцьку створили відділ оформлення актів цивільного стану при місцевому ЦНАПі, який наразі надає сім послуг щодо реєстрації актів цивільного стану. Зокрема, у Луцькій громаді продовжують надавати послугу «Шлюб за добу», коли закохані пари можуть одружитися в максимально короткі терміни.За час роботи відділу було видано 107 свідоцтв молодятам, які одружилися за програмою «Шлюб за добу».Також ще 145 пар одружилися у звичайний уже місячний термін.Крім того, за цей період у ЦНАПі зареєстрували 45 малюків.Громада Покрови Пресвятої Богородиці с. Лісове Маневицького деканату змінила юрисдикцію. За повідомленням декана протоієрея, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.Отже, станом на 17 січня 43 парафії (три – зі священниками) приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України. А з часу одержання Томосу – це 130 громад із 16 душпастирями.20-річнийвитратив 50 гривень решти на лотерейний білет – та зірвав головний приз у пів мільйона! Каже, спочатку навіть не повірив – перепитав у касира, чи все він правильно зрозумів. Чоловік на касі все підтвердив, але зізнається: сам був трохи шокований. А от що робити з виграшем, ще не вирішив. Каже, треба порадитися з родиною, бо гроші неабиякі.Бібліотека №10 у Луцьку від початку повномасштабної війни стала волонтерським хабом. Щодва тижні працівники книгозбірні відправляють на передову вантажі з допомогою та адресними посилками.Адміністрація президента СШАскерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.