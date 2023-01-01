Добрі новини від ВолиньPost за 18 січня
18 січень, 23:31
Цей день не можна назвати добрим. Трагедія у Броварах залишила черговий шрам на серцях українців та українок.
Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день, добрі новини все ж були:
Нідерланди планують надати Україні ЗРК Patriot
Нідерланди планують надати Україні систему протиракетної оборони PATRIOT. Окрім того, США та Німеччина також пообіцяли надіслати Україні системи PATRIOT, які високо цінуються, тому що вони можуть збивати ракети, а також обладнані високотехнологічними датчики, які допомагають ідентифікувати цілі в повітрі.
Таймасхан, Ісая, Аяз: як у Нововолинській громаді називали малюків у 2022 році
У Нововолинському відділі державної реєстрації актів цивільного стану протягом 2022 року зареєстрували 362 народження.
Найчастіше для хлопчиків батьки обирали ім’я Артем, Максим, Матвій, Давид, Андрій, Владислав, Матвій, Марк, Захар.
Популярні імена дівчаток: Софія, Анна, Уляна, Емілія, Христина, Єва, Вероніка, Мілана.
У Нововолинській громаді також називали дітей рідкісними іменами. Хлопчиків називали Аяз Емір, Ліонель, Міхаель, Кавай, Стефан, Ісая, Даніель, Алан, Серафим, Таймасхан. Дівчаткам батьки давали красиві незвичні в Україні імена: Дана, Ніколь, Аніта, Ліна, Стелла, Меліса, Тея, Міранда, Єсенія, Ревекка, Квітослава.
Повідомили, коли у прокат вийде мультфільм «Мавка. Лісова пісня»
Попри загарбницьку масштабну війну студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року, як і планувала у мирні часи, і врешті на 2 березня прем’єра відбудеться в усіх наразі чинних кінотеатрах України.
“Ми впевнені, прем’єра «Мавки» стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз”, — говорить Ірина Костюк, продюсерка й ідейна натхненниця «Мавки».
У Луцьку біля собору продаватимуть хліб і солодощі, щоб зібрати гроші для захисників Бахмута
На площі біля кафедрального собору Святої Трійці відбудеться благодійний ярмарок «З любов’ю до ЗСУ». Волонтерки луцького жіночого монастиря Святителя Василія Великого продаватимуть хліб спечений в обителі і солодощі, зроблені майстрами та студентами Волинського фахового коледжу НУХТ. Зібрані кошти передадуть на закупівлю приладів нічного бачення для воїнів.
Дійство відбудеться 19 січня та триватиме з 9:00 до 12:00.
Росія втратила на війні уже 117 770 солдат
За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів! Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 117 770 (+820) осіб,
- танків - 3130 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,
- артилерійських систем - 2108 (+4) од,
- РСЗВ - 442 (+1) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+1) од,
- гелікоптерів - 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів/катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).
У 2022 році у Луцьку понад 100 пар закоханих скористалися послугою «Шлюб за добу»
У серпні минулого року у Луцьку створили відділ оформлення актів цивільного стану при місцевому ЦНАПі, який наразі надає сім послуг щодо реєстрації актів цивільного стану. Зокрема, у Луцькій громаді продовжують надавати послугу «Шлюб за добу», коли закохані пари можуть одружитися в максимально короткі терміни.
За час роботи відділу було видано 107 свідоцтв молодятам, які одружилися за програмою «Шлюб за добу».
Також ще 145 пар одружилися у звичайний уже місячний термін.
Крім того, за цей період у ЦНАПі зареєстрували 45 малюків.
На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ
Громада Покрови Пресвятої Богородиці с. Лісове Маневицького деканату змінила юрисдикцію. За повідомленням декана протоієрея Андрія Закидальського, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.
Отже, станом на 17 січня 43 парафії (три – зі священниками) приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України. А з часу одержання Томосу – це 130 громад із 16 душпастирями.
Решта в 50 гривень перетворилася на виграш в 500 000: волинянин зірвав головний приз у лотереї
20-річний Іван витратив 50 гривень решти на лотерейний білет – та зірвав головний приз у пів мільйона! Каже, спочатку навіть не повірив – перепитав у касира, чи все він правильно зрозумів. Чоловік на касі все підтвердив, але зізнається: сам був трохи шокований. А от що робити з виграшем, ще не вирішив. Каже, треба порадитися з родиною, бо гроші неабиякі.
В луцькій бібліотеці зібрали допомогу бійцям на передову
Бібліотека №10 у Луцьку від початку повномасштабної війни стала волонтерським хабом. Щодва тижні працівники книгозбірні відправляють на передову вантажі з допомогою та адресними посилками.
США виділяють $125 мільйонів на ремонт енергосистеми України
Адміністрація президента США Джо Байдена скерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
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Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день, добрі новини все ж були:
Нідерланди планують надати Україні ЗРК Patriot
Нідерланди планують надати Україні систему протиракетної оборони PATRIOT. Окрім того, США та Німеччина також пообіцяли надіслати Україні системи PATRIOT, які високо цінуються, тому що вони можуть збивати ракети, а також обладнані високотехнологічними датчики, які допомагають ідентифікувати цілі в повітрі.
Таймасхан, Ісая, Аяз: як у Нововолинській громаді називали малюків у 2022 році
У Нововолинському відділі державної реєстрації актів цивільного стану протягом 2022 року зареєстрували 362 народження.
Найчастіше для хлопчиків батьки обирали ім’я Артем, Максим, Матвій, Давид, Андрій, Владислав, Матвій, Марк, Захар.
Популярні імена дівчаток: Софія, Анна, Уляна, Емілія, Христина, Єва, Вероніка, Мілана.
У Нововолинській громаді також називали дітей рідкісними іменами. Хлопчиків називали Аяз Емір, Ліонель, Міхаель, Кавай, Стефан, Ісая, Даніель, Алан, Серафим, Таймасхан. Дівчаткам батьки давали красиві незвичні в Україні імена: Дана, Ніколь, Аніта, Ліна, Стелла, Меліса, Тея, Міранда, Єсенія, Ревекка, Квітослава.
Повідомили, коли у прокат вийде мультфільм «Мавка. Лісова пісня»
Попри загарбницьку масштабну війну студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року, як і планувала у мирні часи, і врешті на 2 березня прем’єра відбудеться в усіх наразі чинних кінотеатрах України.
“Ми впевнені, прем’єра «Мавки» стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз”, — говорить Ірина Костюк, продюсерка й ідейна натхненниця «Мавки».
У Луцьку біля собору продаватимуть хліб і солодощі, щоб зібрати гроші для захисників Бахмута
На площі біля кафедрального собору Святої Трійці відбудеться благодійний ярмарок «З любов’ю до ЗСУ». Волонтерки луцького жіночого монастиря Святителя Василія Великого продаватимуть хліб спечений в обителі і солодощі, зроблені майстрами та студентами Волинського фахового коледжу НУХТ. Зібрані кошти передадуть на закупівлю приладів нічного бачення для воїнів.
Дійство відбудеться 19 січня та триватиме з 9:00 до 12:00.
Росія втратила на війні уже 117 770 солдат
За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів! Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 117 770 (+820) осіб,
- танків - 3130 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,
- артилерійських систем - 2108 (+4) од,
- РСЗВ - 442 (+1) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+1) од,
- гелікоптерів - 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів/катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).
У 2022 році у Луцьку понад 100 пар закоханих скористалися послугою «Шлюб за добу»
У серпні минулого року у Луцьку створили відділ оформлення актів цивільного стану при місцевому ЦНАПі, який наразі надає сім послуг щодо реєстрації актів цивільного стану. Зокрема, у Луцькій громаді продовжують надавати послугу «Шлюб за добу», коли закохані пари можуть одружитися в максимально короткі терміни.
За час роботи відділу було видано 107 свідоцтв молодятам, які одружилися за програмою «Шлюб за добу».
Також ще 145 пар одружилися у звичайний уже місячний термін.
Крім того, за цей період у ЦНАПі зареєстрували 45 малюків.
На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ
Громада Покрови Пресвятої Богородиці с. Лісове Маневицького деканату змінила юрисдикцію. За повідомленням декана протоієрея Андрія Закидальського, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.
Отже, станом на 17 січня 43 парафії (три – зі священниками) приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України. А з часу одержання Томосу – це 130 громад із 16 душпастирями.
Решта в 50 гривень перетворилася на виграш в 500 000: волинянин зірвав головний приз у лотереї
20-річний Іван витратив 50 гривень решти на лотерейний білет – та зірвав головний приз у пів мільйона! Каже, спочатку навіть не повірив – перепитав у касира, чи все він правильно зрозумів. Чоловік на касі все підтвердив, але зізнається: сам був трохи шокований. А от що робити з виграшем, ще не вирішив. Каже, треба порадитися з родиною, бо гроші неабиякі.
В луцькій бібліотеці зібрали допомогу бійцям на передову
Бібліотека №10 у Луцьку від початку повномасштабної війни стала волонтерським хабом. Щодва тижні працівники книгозбірні відправляють на передову вантажі з допомогою та адресними посилками.
США виділяють $125 мільйонів на ремонт енергосистеми України
Адміністрація президента США Джо Байдена скерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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