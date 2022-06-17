«Наш кордон – надійний»: Погуляйко відвідав північні громади Волині. ВІДЕО

«Наш кордон – надійний»: Погуляйко відвідав північні громади Волині. ВІДЕО
18 січня керівник Волинської військової адміністрації проінспектував роботи зі зведення фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні.

Про це Юрій Погуляйко написав у Телеграм.

Глава ОВА оглянув українсько-білоруський кордон в межах області. Зокрема побував на всіх пунтках пропуску та на деяких командно-спостережних пунктах бійців.

"За результатами інспекції робіт із зведення фортифікаційних споруд на лінії розмежування можу запевнити, що наш кордон – надійний та під контролем військових", - заявив Погуляйко.


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Теги: Погуляйко, кордон, Білорусь
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