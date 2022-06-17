«Наш кордон – надійний»: Погуляйко відвідав північні громади Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:45
18 січня керівник Волинської військової адміністрації проінспектував роботи зі зведення фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні.
Про це Юрій Погуляйко написав у Телеграм.
Глава ОВА оглянув українсько-білоруський кордон в межах області. Зокрема побував на всіх пунтках пропуску та на деяких командно-спостережних пунктах бійців.
"За результатами інспекції робіт із зведення фортифікаційних споруд на лінії розмежування можу запевнити, що наш кордон – надійний та під контролем військових", - заявив Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Юрій Погуляйко написав у Телеграм.
Глава ОВА оглянув українсько-білоруський кордон в межах області. Зокрема побував на всіх пунтках пропуску та на деяких командно-спостережних пунктах бійців.
"За результатами інспекції робіт із зведення фортифікаційних споруд на лінії розмежування можу запевнити, що наш кордон – надійний та під контролем військових", - заявив Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В луцькій бібліотеці зібрали допомогу бійцям на передову
Сьогодні, 23:00
«Наш кордон – надійний»: Погуляйко відвідав північні громади Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:45
На війні із Росією загинув волинянин Максим Білецький
Сьогодні, 22:28
У волонтера з Луцька стався інфаркт: збирають гроші на лікування
Сьогодні, 21:22
Медіа