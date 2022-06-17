«Наш кордон – надійний»: Погуляйко відвідав північні громади Волині. ВІДЕО





Про це Юрій Погуляйко написав у Телеграм.



Глава ОВА оглянув українсько-білоруський кордон в межах області. Зокрема побував на всіх пунтках пропуску та на деяких командно-спостережних пунктах бійців.



"За результатами інспекції робіт із зведення фортифікаційних споруд на лінії розмежування можу запевнити, що наш кордон – надійний та під контролем військових", - заявив Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 січня керівник Волинської військової адміністрації проінспектував роботи зі зведення фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні.Про ценаписав у Телеграм.Глава ОВА оглянув українсько-білоруський кордон в межах області. Зокрема побував на всіх пунтках пропуску та на деяких командно-спостережних пунктах бійців."За результатами інспекції робіт із зведення фортифікаційних споруд на лінії розмежування можу запевнити, що наш кордон – надійний та під контролем військових", - заявив Погуляйко.

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