В луцькій бібліотеці зібрали допомогу бійцям на передову

В луцькій бібліотеці зібрали допомогу бійцям на передову
Бібліотека №10 у Луцьку від початку повномасштабної війни стала волонтерським хабом. Щодва тижні працівники книгозбірні відправляють на передову вантажі з допомогою та адресними посилками.

Як розповів Суспільному водій-волонтер Олександр Мальський, цього разу волонтерська допомога прямує у Дніпро, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Ізюм та Харків.

"Хлопці завжди раді волонтерам, завжди дякують навіть самим невеличким дрібничкам", – каже водій.

Дату виїзду волонтери громадської організації "Волинський спротив" зазвичай анонсують у групах ОСББ. "Охочі можуть адресні передачі зробити, можуть передати нашим хлопцям просто все, що забажають. Хтось котлети спік, хтось мівіни приніс, хтось вафель", – розповіла бібліотекарка Алла Фень, яка сортує посилки.

Наразі більшість приміщень книгозбірні задіяли в допомозі військовим. Щодня допомагати волонтерам приходять читачі книгозбірні та мешканці навколишніх будинків.
В луцькій бібліотеці зібрали допомогу бійцям на передову

"Я ходжу сюди, щоб чимось фактично допомогти нашим воїнам. Гроші не завжди вдається перерахувати чи віддати, а тут я відчуваю, що я роблю те, що потрібно", – говорить одна з волонтерок Наталія Некрахова.

Бібліотекарі кажуть: нині головна потреба захисників – теплі речі, ліки, засоби гігієни та їжа.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, передова, допомога
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