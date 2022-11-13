В луцькій бібліотеці зібрали допомогу бійцям на передову
Сьогодні, 23:00
Бібліотека №10 у Луцьку від початку повномасштабної війни стала волонтерським хабом. Щодва тижні працівники книгозбірні відправляють на передову вантажі з допомогою та адресними посилками.
Як розповів Суспільному водій-волонтер Олександр Мальський, цього разу волонтерська допомога прямує у Дніпро, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Ізюм та Харків.
"Хлопці завжди раді волонтерам, завжди дякують навіть самим невеличким дрібничкам", – каже водій.
Дату виїзду волонтери громадської організації "Волинський спротив" зазвичай анонсують у групах ОСББ. "Охочі можуть адресні передачі зробити, можуть передати нашим хлопцям просто все, що забажають. Хтось котлети спік, хтось мівіни приніс, хтось вафель", – розповіла бібліотекарка Алла Фень, яка сортує посилки.
Наразі більшість приміщень книгозбірні задіяли в допомозі військовим. Щодня допомагати волонтерам приходять читачі книгозбірні та мешканці навколишніх будинків.
"Я ходжу сюди, щоб чимось фактично допомогти нашим воїнам. Гроші не завжди вдається перерахувати чи віддати, а тут я відчуваю, що я роблю те, що потрібно", – говорить одна з волонтерок Наталія Некрахова.
Бібліотекарі кажуть: нині головна потреба захисників – теплі речі, ліки, засоби гігієни та їжа.
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Як розповів Суспільному водій-волонтер Олександр Мальський, цього разу волонтерська допомога прямує у Дніпро, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Ізюм та Харків.
"Хлопці завжди раді волонтерам, завжди дякують навіть самим невеличким дрібничкам", – каже водій.
Дату виїзду волонтери громадської організації "Волинський спротив" зазвичай анонсують у групах ОСББ. "Охочі можуть адресні передачі зробити, можуть передати нашим хлопцям просто все, що забажають. Хтось котлети спік, хтось мівіни приніс, хтось вафель", – розповіла бібліотекарка Алла Фень, яка сортує посилки.
Наразі більшість приміщень книгозбірні задіяли в допомозі військовим. Щодня допомагати волонтерам приходять читачі книгозбірні та мешканці навколишніх будинків.
"Я ходжу сюди, щоб чимось фактично допомогти нашим воїнам. Гроші не завжди вдається перерахувати чи віддати, а тут я відчуваю, що я роблю те, що потрібно", – говорить одна з волонтерок Наталія Некрахова.
Бібліотекарі кажуть: нині головна потреба захисників – теплі речі, ліки, засоби гігієни та їжа.
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