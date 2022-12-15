На війні із Росією загинув волинянин Максим Білецький

На війні із Росією загинув волинянин Максим Білецький
У Нововолинськ прийшла знову сумна звістка. Війна забрала життя військового Максима Білецького.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

«Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам загиблого. Вічна йому пам’ять і вічна слава», – пише мер у мережі.

Інформація щодо прибуття та прощання з Максимом буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна шана і слава!

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Теги: Білецький, Нововолинськ, загинув
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