На війні із Росією загинув волинянин Максим Білецький

Максима Білецького.



Про це Борис Карпус.



«Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам загиблого. Вічна йому пам’ять і вічна слава», – пише мер у мережі.



Інформація щодо прибуття та прощання з Максимом буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна шана і слава!

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