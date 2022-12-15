На війні із Росією загинув волинянин Максим Білецький
Сьогодні, 22:28
У Нововолинськ прийшла знову сумна звістка. Війна забрала життя військового Максима Білецького.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам загиблого. Вічна йому пам’ять і вічна слава», – пише мер у мережі.
Інформація щодо прибуття та прощання з Максимом буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна шана і слава!
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам загиблого. Вічна йому пам’ять і вічна слава», – пише мер у мережі.
Інформація щодо прибуття та прощання з Максимом буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна шана і слава!
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