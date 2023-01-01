В РНБО розповіли про фейки, які поширює пропаганда РФ про авіакатастрофу в Броварах





Про це



ФЕЙК 1. Збиття гвинтокрила українською ППО.



ПРАВДА. Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об'єкта в небі не було зафіксовано



ФЕЙК 2. Це саме той неякісний гвинтокрил, який закупив у 2018 році колишній Міністр МВС.



ПРАВДА. Це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом, і якби було виявлено несправність, його б не дали дозвіл на виліт, або замінили б на справний.



"Однією з пізніх версій була містична історія щодо "замовленого" вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед "великою Росією", - йдеться у повідомленні.



Також в РНБО зазначили, що найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його "елітні" вояки продовжують вбивати українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України . Російська пропаганда встигла створити декілька фейків щодо цієї трагедії.Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.Збиття гвинтокрила українською ППО.ПРАВДА. Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об'єкта в небі не було зафіксованоЦе саме той неякісний гвинтокрил, який закупив у 2018 році колишній Міністр МВС.ПРАВДА. Це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом, і якби було виявлено несправність, його б не дали дозвіл на виліт, або замінили б на справний."Однією з пізніх версій була містична історія щодо "замовленого" вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед "великою Росією", - йдеться у повідомленні.Також в РНБО зазначили, що найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК "Вагнер", який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його "елітні" вояки продовжують вбивати українців.

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