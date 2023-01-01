В РНБО розповіли про фейки, які поширює пропаганда РФ про авіакатастрофу в Броварах

В РНБО розповіли про фейки, які поширює пропаганда РФ про авіакатастрофу в Броварах
У середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України. Російська пропаганда встигла створити декілька фейків щодо цієї трагедії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

ФЕЙК 1. Збиття гвинтокрила українською ППО.

ПРАВДА. Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об'єкта в небі не було зафіксовано

ФЕЙК 2. Це саме той неякісний гвинтокрил, який закупив у 2018 році колишній Міністр МВС.

ПРАВДА. Це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом, і якби було виявлено несправність, його б не дали дозвіл на виліт, або замінили б на справний.

"Однією з пізніх версій була містична історія щодо "замовленого" вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед "великою Росією", - йдеться у повідомленні.

Також в РНБО зазначили, що найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його "елітні" вояки продовжують вбивати українців.

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Теги: РНБО, фейки, Бровари, авіакатастрофа, МВС
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