Погода у Луцьку на завтра, 19 січня

Погода у Луцьку на завтра, 19 січня
У четвер, 19 січня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +3°.

Народний прогноз погоди: 19 січня відзначається свято Хрещення Господнього або Богоявлення. За погодою цього дня прогнозували погоду на літо. Якщо холодна, ясна погода — літо засушливим буде. Похмура і сніжна — на рясний урожай. У давнину говорили: “День теплий — хліб темний (густий)”, отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями.

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Теги: Погода, Луцьк
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