У волонтера з Луцька стався інфаркт: збирають гроші на лікування

Сергія Супрунюка стався обширний інфаркт. Лікування лучанина обійдеться сім'ї орієнтовно у 100 тисяч гривень.



Про це у Вікторія Семенюк.



Дружина Сергія Ірина Пилипюк розповіла, що йому зробили стентування однієї судини, яке вартує 28000 грн.



Для того, щоб Сергій жив, потрібно провести стентування ще двох судин, після чого потрібна тривала реабілітація, каже Семенюк.



Загалом лікування обійдеться в районі 100 000 грн, але сім'я не має таких коштів.



"Сергій ніколи не відмовляв, коли ми звертались до нього за допомогою. Він один із перших погодився поїхати у волонтерську поїздку на Київщину одразу після боїв, не боячись наїхати на міни. Як то кажуть, з таким - і у вогонь, і у воду. Фото, які ви бачите, ми зробили під час однієї із таких поїздок. Допоможіть врятувати нам друга, Ірині - чоловіка, а маленькому сину - татуся", - написала Вікторія Семенюк.



Номер картки дружини: 5168757407476458 (Ірина Пилипюк)

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