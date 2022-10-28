На Рівненській АЕС розпочала роботу постійна місія МАГАТЕ





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Команда International Atomic Energy Agency (IAEA) прибула на майданчик станції у складі експертів з тринадцяти країн світу на чолі з генеральним директором Агентства Рафаелем Маріано Гроссі та в супроводі в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова.



У межах візиту відбулася виробнича нарада за участю представників МАГАТЕ, Держатомрегулювання та Рівненської АЕС. За словами Рафаеля Гроссі, Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває, та створює місії постійного перебування на кожній українській АЕС. Таким чином, на майданчику РАЕС для постійної місії залишаються два експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності. Їхня мета полягатиме у безперервному контролі та моніторингу ядерної та радіаційної безпеки електростанції. Члени місії доповідатимуть про будь-які загрози, які можуть нести військові дії, а також триматимуть зв’язок з Агентством щодо потреб станції.



Під час офіційної зустрічі генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк проінформував щодо поточного стану роботи енергоблоків та зауважив, що терористичні дії російського агресора становлять загрозу для атомної енергетики, і РАЕС не є виключенням.



«Сподіваюся, постійні місії МАГАТЕ на майданчиках АЕС не дозволять країні-агресору порушувати стан безпеки та фізичного захисту електростанцій. Експерти також будуть бачити роботу нашого персоналу та обладнання під час ймовірних атак на енергетичну інфраструктуру. Наш тісний зв’язок з МАГАТЕ буде підкреслювати важливість безпекових питань для атомних електростанцій міжнародними інституціями та ООН», – прокоментував Павло Ковтонюк.



Олег Коріков підкреслив, що Україна за всі роки незалежності була й залишається стороною, що безумовно дотримується усіх міжнародних угод і договорів в сфері використання ядерної енергії, є абсолютно відкритою і прозорою для міжнародних партнерів, зокрема для МАГАТЕ і це, водночас, коли одна з країн членів Агентства вдалась до ядерного тероризму.



«Нині Росія фактично знецінює авторитет МАГАТЕ й продовжує не виконувати резолюції Ради керуючих Агентства, прийнятих з березня минулого року, що стосуються припинення будь-яких дій щодо ядерних установок України і звільнення її території. До цього часу РФ залишається членом Ради безпеки ООН і при цьому продовжує цинічно ігнорувати міжнародне право. Необхідно опрацювати механізми повного припинення співробітництва з РФ в сфері використання ядерної енергії та механізми обмеження прав Росії в МАГАТЕ. Тільки чітка й послідовна позиція цивілізованих країн, санкції та їх економічні наслідки для країни-агресора зможуть вплинути на ситуацію. Тому дуже важливо, що ми впроваджуємо постійні місії МАГАТЕ на майданчиках усіх українських АЕС. Таким чином, ми спільно організовуємо моніторинг впливів війни, яку веде Росія, на мирні ядерні установки», – наголосив Олег Коріков.



Рафаель Гроссі подякував колективу Рівненської АЕС, який продовжує підтримувати надійну й безпечну експлуатацію енергоблоків в умовах війни.



«За умов, коли відбувається руйнування загальної інфраструктури країни, особливо критичної, підняття прапора МАГАТЕ поруч з українським стягом є символічним й означатиме, що міжнародна спільнота і ті інституції, які мають захищати засади безпеки сьогодні є тут, тож будь-яка атака на інфраструктуру буде означати атаку на ці інституції. Перш за все, ми розглядаємо цю місію як можливість розширити допомогу й підтримку у будь-якому виді, яку ви потребуєте, задля дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки. Ми будемо спостерігати за фізичною цілісністю станції, за функціонуванням усіх систем, за психологічним станом персоналу.

Тому МАГАТЕ ухвалило рішення перебувати тут поряд з вами в таких же умовах, інформуючи світову спільноту про те, що тут відбувається», – зазначив Р. Гроссі.



Заступник генерального директора МАГАТЕ з ядерної та фізичної безпеки Ліді Нгуєн наголосила, що ця місія допоможе краще розуміти, яке обладнання, системи чи компоненти необхідні РАЕС для виконання вимог технологічного регламенту, окрім тієї допомоги, по яку підприємство вже звернулося до Агентства.



«Наша головна ціль – зробити все від нас залежне, аби надати найкращу допомогу, яку ми зможемо із врахуванням потреб станції та ситуації. Також є певні ініціативи щодо реалізації програми психологічної допомоги персоналу, який нині працює у стресових умовах», – прокоментувала Ліді Нгуєн.



У ході зустрічі генеральний директор РАЕС зазначив, що додаток до технічного завдання цієї місії містить оцінку стану семи фундаментальних принципів ядерної безпеки та захищеності, однак дотримання мінімум трьох з них будуть залежати від дій країни-агресора. Саме тому постійні місії МАГАТЕ на майданчиках АЕС повинні також інформувати центральні органи Агентства щодо необхідності дій від європейських партнерів, які б унеможливлювали зниження цих принципів через війну. У свою чергу, генеральний директор МАГАТЕ висловив розуміння та підкреслив, що нині Агентство стало тією організацією, через яку міжнародні донори, різні організації й окремі країни можуть надати допомогу як Рівненській АЕС, так і іншим АЕС України.



Загалом на всіх українських АЕС працюватиме до 12 експертів Агентства, що має стати важливим кроком у роботі з надання допомоги Україні в умовах російської агресії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненській АЕС розпочала роботу постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії.Про це повідомляють у пресслужбі Рівненської АЕС.Команда International Atomic Energy Agency (IAEA) прибула на майданчик станції у складі експертів з тринадцяти країн світу на чолі з генеральним директором Агентствата в супроводі в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки УкраїниУ межах візиту відбулася виробнича нарада за участю представників МАГАТЕ, Держатомрегулювання та Рівненської АЕС. За словами Рафаеля Гроссі, Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває, та створює місії постійного перебування на кожній українській АЕС. Таким чином, на майданчику РАЕС для постійної місії залишаються два експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності. Їхня мета полягатиме у безперервному контролі та моніторингу ядерної та радіаційної безпеки електростанції. Члени місії доповідатимуть про будь-які загрози, які можуть нести військові дії, а також триматимуть зв’язок з Агентством щодо потреб станції.Під час офіційної зустрічі генеральний директор РАЕСпроінформував щодо поточного стану роботи енергоблоків та зауважив, що терористичні дії російського агресора становлять загрозу для атомної енергетики, і РАЕС не є виключенням.«Сподіваюся, постійні місії МАГАТЕ на майданчиках АЕС не дозволять країні-агресору порушувати стан безпеки та фізичного захисту електростанцій. Експерти також будуть бачити роботу нашого персоналу та обладнання під час ймовірних атак на енергетичну інфраструктуру. Наш тісний зв’язок з МАГАТЕ буде підкреслювати важливість безпекових питань для атомних електростанцій міжнародними інституціями та ООН», – прокоментував Павло Ковтонюк.Олег Коріков підкреслив, що Україна за всі роки незалежності була й залишається стороною, що безумовно дотримується усіх міжнародних угод і договорів в сфері використання ядерної енергії, є абсолютно відкритою і прозорою для міжнародних партнерів, зокрема для МАГАТЕ і це, водночас, коли одна з країн членів Агентства вдалась до ядерного тероризму.«Нині Росія фактично знецінює авторитет МАГАТЕ й продовжує не виконувати резолюції Ради керуючих Агентства, прийнятих з березня минулого року, що стосуються припинення будь-яких дій щодо ядерних установок України і звільнення її території. До цього часу РФ залишається членом Ради безпеки ООН і при цьому продовжує цинічно ігнорувати міжнародне право. Необхідно опрацювати механізми повного припинення співробітництва з РФ в сфері використання ядерної енергії та механізми обмеження прав Росії в МАГАТЕ. Тільки чітка й послідовна позиція цивілізованих країн, санкції та їх економічні наслідки для країни-агресора зможуть вплинути на ситуацію. Тому дуже важливо, що ми впроваджуємо постійні місії МАГАТЕ на майданчиках усіх українських АЕС. Таким чином, ми спільно організовуємо моніторинг впливів війни, яку веде Росія, на мирні ядерні установки», – наголосив Олег Коріков.Рафаель Гроссі подякував колективу Рівненської АЕС, який продовжує підтримувати надійну й безпечну експлуатацію енергоблоків в умовах війни.«За умов, коли відбувається руйнування загальної інфраструктури країни, особливо критичної, підняття прапора МАГАТЕ поруч з українським стягом є символічним й означатиме, що міжнародна спільнота і ті інституції, які мають захищати засади безпеки сьогодні є тут, тож будь-яка атака на інфраструктуру буде означати атаку на ці інституції. Перш за все, ми розглядаємо цю місію як можливість розширити допомогу й підтримку у будь-якому виді, яку ви потребуєте, задля дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки. Ми будемо спостерігати за фізичною цілісністю станції, за функціонуванням усіх систем, за психологічним станом персоналу.Тому МАГАТЕ ухвалило рішення перебувати тут поряд з вами в таких же умовах, інформуючи світову спільноту про те, що тут відбувається», – зазначив Р. Гроссі.Заступник генерального директора МАГАТЕ з ядерної та фізичної безпекинаголосила, що ця місія допоможе краще розуміти, яке обладнання, системи чи компоненти необхідні РАЕС для виконання вимог технологічного регламенту, окрім тієї допомоги, по яку підприємство вже звернулося до Агентства.«Наша головна ціль – зробити все від нас залежне, аби надати найкращу допомогу, яку ми зможемо із врахуванням потреб станції та ситуації. Також є певні ініціативи щодо реалізації програми психологічної допомоги персоналу, який нині працює у стресових умовах», – прокоментувала Ліді Нгуєн.У ході зустрічі генеральний директор РАЕС зазначив, що додаток до технічного завдання цієї місії містить оцінку стану семи фундаментальних принципів ядерної безпеки та захищеності, однак дотримання мінімум трьох з них будуть залежати від дій країни-агресора. Саме тому постійні місії МАГАТЕ на майданчиках АЕС повинні також інформувати центральні органи Агентства щодо необхідності дій від європейських партнерів, які б унеможливлювали зниження цих принципів через війну. У свою чергу, генеральний директор МАГАТЕ висловив розуміння та підкреслив, що нині Агентство стало тією організацією, через яку міжнародні донори, різні організації й окремі країни можуть надати допомогу як Рівненській АЕС, так і іншим АЕС України.Загалом на всіх українських АЕС працюватиме до 12 експертів Агентства, що має стати важливим кроком у роботі з надання допомоги Україні в умовах російської агресії.

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