Решта в 50 гривень перетворилася на виграш в 500 000: волинянин зірвав головний приз у лотереї





Іван з селища, що знаходиться неподалік від Торчина, цього разу поїхав сюди у справах: треба було придбати ліки для дружини. Ніяких розваг або пригод він собі точно не загадував – не до того було.



«Зазвичай, ми в Торчин їздимо за дозвіллям, - каже Іван, - бо яке дозвілля в нашому селі? А тут можна хоч до маркету зайти та випити кави з друзями».



Хлопець впорався із завданням від дружини і за звичкою вирішив зайти до магазину «Сім23» випити кави – як раз залишалося 50 гривень решти. Проте подумав – і вирішив купити лотерейний білет. Каже, вибір робив цілком свідомо.



«Розумієте, ми ж в «Сім23» часто буваємо, - розповідає Іван. - А там на касі можна придбати лотерейний білет. Я загалом людина не азартна, але за два дні до того суто для розваги купив один – і виграв. Наступного дня ще один купив – знов виграв. А тут подумав: має бути третя спроба».



Цього разу вибір молодого чоловіка впав на лотерею «Живі гроші» від



«У нас в лотереях «М.С.Л.» виграють доволі часто, - розповідає касир «Сім23» Сергій Зубко. – Але частіше це виграші по 100-500 гривень. Такі, знаєте, розважальні призи. Але щоб стільки одразу – такого ми ще не бачили!».



Цікаво, що позаминулого року в магазині тієї самої торговельної мережі вже був такий випадок:



«Ми раді співробітництву з оператором державних лотерей «М.С.Л.» – це дозволяє нам надавати нашим покупцям більший спектр послуг та пропонувати не тільки продукти, а й розваги і великі виграші», - розповідає комерційний директор мережі маркетів «Сім23» Богдан Каразія.



Що робити з виграшем, Іван ще не вирішив. Каже, треба порадитися з родиною, бо гроші неабиякі.



«Звичайно, що треба думати. Ми ж на них не розраховували, білет я купував суто для розваги – тож, вважай, з неба впали. Тому очевидно, що планів на них ніяких не було», - каже Іван.



Довідка: «М.С.Л.» - український оператор державних лотерей. Серед лотерей компанії лотерейні бренди – «Лото-Забава», «Мегалот», «Спортпрогноз», Благодійна лотерея «Допоможемо Армії Разом» (ДАР) та численні миттєві лотереї. Лотереї від «М.С.Л.» можна купити у власних точках продажів «М.С.Л.», онлайн та у партнерських мережах (АЗК WOG, OKKO, KLO, МОТТО, БРСМ, мережі зручних маркетів «Сім23», мережі «КОЛО», «Біле Сухе» та ін.).

«М.С.Л.» є членом Всесвітньої асоціації лотерей (WLA) та Європейської асоціації лотерей (EL). Має сертифікат EL щодо відповідності стандартам Відповідальної Гри (EL Responsible Gaming Standards). Окрім лотерейної діяльності, «МСЛ» реалізує соціальні проекти, які спрямовані на розвиток спорту, культури України та проекти на підтримку Збройних Сил України.



«Сім23» - мережа маркетів у форматі convenience store, яку з 2012 року розвиває управлінська компанія ТОВ «Клевер Сторс». Це компактні магазини, відмінною особливістю яких є поєднання сервісу, оптимального асортименту продуктів, великого вибору їжі та напоїв «to go» і додаткових послуг. Зручне розташування, приязний персонал, простір для перекусу, WiFi - все, що необхідно для швидких та зручних покупок з гарним настроєм. На кінець 2022 року «Сім23» нараховує 167 магазинів в 5-ти областях Західної України (Волинська, Львівська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська), та є мережею №1 на Волині та Тернопільщині.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20-річний волинянин витратив 50 гривень решти на лотерейний білет – та зірвав головний приз у пів мільйона!з селища, що знаходиться неподалік від Торчина, цього разу поїхав сюди у справах: треба було придбати ліки для дружини. Ніяких розваг або пригод він собі точно не загадував – не до того було.«Зазвичай, ми в Торчин їздимо за дозвіллям, - каже Іван, - бо яке дозвілля в нашому селі? А тут можна хоч до маркету зайти та випити кави з друзями».Хлопець впорався із завданням від дружини і за звичкою вирішив зайти до магазину «Сім23» випити кави – як раз залишалося 50 гривень решти. Проте подумав – і вирішив купити лотерейний білет. Каже, вибір робив цілком свідомо.«Розумієте, ми ж в «Сім23» часто буваємо, - розповідає Іван. - А там на касі можна придбати лотерейний білет. Я загалом людина не азартна, але за два дні до того суто для розваги купив один – і виграв. Наступного дня ще один купив – знов виграв. А тут подумав: має бути третя спроба».Цього разу вибір молодого чоловіка впав на лотерею «Живі гроші» від оператора державних лотерей «М.С.Л.» . Спроба виявилася вдалою - Іван зірвав приз у 500 000 гривень. Каже, спочатку навіть не повірив – перепитав у касира, чи все він правильно зрозумів. Чоловік на касі все підтвердив, але зізнається: сам був трохи шокований.«У нас в лотереях «М.С.Л.» виграють доволі часто, - розповідає касир «Сім23». – Але частіше це виграші по 100-500 гривень. Такі, знаєте, розважальні призи. Але щоб стільки одразу – такого ми ще не бачили!».Цікаво, що позаминулого року в магазині тієї самої торговельної мережі вже був такий випадок: мешканець Луцька Василь Литвин виграв 1 000 000 гривень в лотерею «Мільйонер» (яку теж проводить оператор державних лотерей «М.С.Л.»).«Ми раді співробітництву з оператором державних лотерей «М.С.Л.» – це дозволяє нам надавати нашим покупцям більший спектр послуг та пропонувати не тільки продукти, а й розваги і великі виграші», - розповідає комерційний директор мережі маркетів «Сім23»Що робити з виграшем, Іван ще не вирішив. Каже, треба порадитися з родиною, бо гроші неабиякі.«Звичайно, що треба думати. Ми ж на них не розраховували, білет я купував суто для розваги – тож, вважай, з неба впали. Тому очевидно, що планів на них ніяких не було», - каже Іван.- український оператор державних лотерей. Серед лотерей компанії лотерейні бренди – «Лото-Забава», «Мегалот», «Спортпрогноз», Благодійна лотерея «Допоможемо Армії Разом» (ДАР) та численні миттєві лотереї. Лотереї від «М.С.Л.» можна купити у власних точках продажів «М.С.Л.», онлайн та у партнерських мережах (АЗК WOG, OKKO, KLO, МОТТО, БРСМ, мережі зручних маркетів «Сім23», мережі «КОЛО», «Біле Сухе» та ін.).«М.С.Л.» є членом Всесвітньої асоціації лотерей (WLA) та Європейської асоціації лотерей (EL). Має сертифікат EL щодо відповідності стандартам Відповідальної Гри (EL Responsible Gaming Standards). Окрім лотерейної діяльності, «МСЛ» реалізує соціальні проекти, які спрямовані на розвиток спорту, культури України та проекти на підтримку Збройних Сил України.- мережа маркетів у форматі convenience store, яку з 2012 року розвиває управлінська компанія ТОВ «Клевер Сторс». Це компактні магазини, відмінною особливістю яких є поєднання сервісу, оптимального асортименту продуктів, великого вибору їжі та напоїв «to go» і додаткових послуг. Зручне розташування, приязний персонал, простір для перекусу, WiFi - все, що необхідно для швидких та зручних покупок з гарним настроєм. На кінець 2022 року «Сім23» нараховує 167 магазинів в 5-ти областях Західної України (Волинська, Львівська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська), та є мережею №1 на Волині та Тернопільщині.

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