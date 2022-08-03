На Волині матері загиблого Героя вручили державну нагороду

Сергія Іванова вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



Державну нагороду вручили 16 січня представники військкомату, інформує



Уродженець села Тумин Затурцівської громади, Сергій Іванов обіймав посаду старшого механіка-водія. Підписав контракт про службу у ЗСУ у березні минулого року. З перших днів війни з російським окупантом гідно та мужньо виконував свій обов’язок.



Захисник, якому тепер назавжди 35 років, загинув 1 травня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі села Новосілка, що на Донеччині. У Сергія залишилась мама та брат.



З усіма військовими почестями поховали полеглого воїна на Федорівському кладовищі.



Указом Президента України № 460 від 30 червня 2022 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Матері загиблого Героявручили орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Державну нагороду вручили 16 січня представники військкомату, інформує Район.Володимир Уродженець села Тумин Затурцівської громади, Сергій Іванов обіймав посаду старшого механіка-водія. Підписав контракт про службу у ЗСУ у березні минулого року. З перших днів війни з російським окупантом гідно та мужньо виконував свій обов’язок.Захисник, якому тепер назавжди 35 років, загинув 1 травня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі села Новосілка, що на Донеччині. У Сергія залишилась мама та брат.З усіма військовими почестями поховали полеглого воїна на Федорівському кладовищі.Указом Президента України № 460 від 30 червня 2022 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

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