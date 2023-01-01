На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Левончуком
Сьогодні, 16:52
У селі Хренів Нововолинської громади попрощалися із захисником Анатолієм Левончуком.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Наш Герой віддав життя, захищаючи Україну, свою громаду, родину. Сьогодні зі згорьованою матір‘ю сумують рідні та знайомі Анатолія, його побратими, односельці… Плаче небо за Героями, які, не зрадивши присяги, ідуть у важкі бої та віддають своє життя заради рідної країни. Мужності та сили рідним, щоб пережити горе втрати", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Наш Герой віддав життя, захищаючи Україну, свою громаду, родину. Сьогодні зі згорьованою матір‘ю сумують рідні та знайомі Анатолія, його побратими, односельці… Плаче небо за Героями, які, не зрадивши присяги, ідуть у важкі бої та віддають своє життя заради рідної країни. Мужності та сили рідним, щоб пережити горе втрати", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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