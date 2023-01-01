В авіакатастрофі у Броварах загинув чоловік випускниці ВНУ Людмили Коваленко

Людмили Коваленко Євгеній Єнін.



Про це повідомили на



За попередніми даними, через Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.



"Висловлюємо найщиріші співчуття випускниці факультету міжнародних відносин Людмилі Коваленко з приводу трагічної загибелі чоловіка Євгенія Єніна. Смерть людей приносить невимовний біль родинам, які понесли непоправну втрату. Глибоко сумуємо з родинами усіх трагічно загиблих унаслідок авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.



Людмила Коваленко – випускниця факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки, а нині працівниця Департаменту безпекової та санкційної політики Міністерства закордонних справ України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівництво, професорсько-викладацький склад, студенти та працівники ВНУ імені Лесі Українки висловлюють щирі співчуття рідним і близьким постраждалих унаслідок трагедії в місті Бровари. В авіакатастрофі загинув чоловік випускниці факультету міжнародних відносинПро це повідомили на сайті вишу.За попередніми даними, через падіння гвинтокрила біля дитячого садка та житлового будинку загинуло 14 людей , зокрема діти. Також на борту вертольота було керівництво Міністерства внутрішніх справ України – міністр, перший заступникі державний секретар"Висловлюємо найщиріші співчуття випускниці факультету міжнародних відносин Людмилі Коваленко з приводу трагічної загибелі чоловіка Євгенія Єніна. Смерть людей приносить невимовний біль родинам, які понесли непоправну втрату. Глибоко сумуємо з родинами усіх трагічно загиблих унаслідок авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.Людмила Коваленко – випускниця факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки, а нині працівниця Департаменту безпекової та санкційної політики Міністерства закордонних справ України.

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