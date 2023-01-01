В авіакатастрофі у Броварах загинув чоловік випускниці ВНУ Людмили Коваленко
Сьогодні, 17:55
Керівництво, професорсько-викладацький склад, студенти та працівники ВНУ імені Лесі Українки висловлюють щирі співчуття рідним і близьким постраждалих унаслідок трагедії в місті Бровари. В авіакатастрофі загинув чоловік випускниці факультету міжнародних відносин Людмили Коваленко Євгеній Єнін.
Про це повідомили на сайті вишу.
За попередніми даними, через падіння гвинтокрила біля дитячого садка та житлового будинку загинуло 14 людей, зокрема діти. Також на борту вертольота було керівництво Міністерства внутрішніх справ України – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.
"Висловлюємо найщиріші співчуття випускниці факультету міжнародних відносин Людмилі Коваленко з приводу трагічної загибелі чоловіка Євгенія Єніна. Смерть людей приносить невимовний біль родинам, які понесли непоправну втрату. Глибоко сумуємо з родинами усіх трагічно загиблих унаслідок авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.
Людмила Коваленко – випускниця факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки, а нині працівниця Департаменту безпекової та санкційної політики Міністерства закордонних справ України.
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Про це повідомили на сайті вишу.
За попередніми даними, через падіння гвинтокрила біля дитячого садка та житлового будинку загинуло 14 людей, зокрема діти. Також на борту вертольота було керівництво Міністерства внутрішніх справ України – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.
"Висловлюємо найщиріші співчуття випускниці факультету міжнародних відносин Людмилі Коваленко з приводу трагічної загибелі чоловіка Євгенія Єніна. Смерть людей приносить невимовний біль родинам, які понесли непоправну втрату. Глибоко сумуємо з родинами усіх трагічно загиблих унаслідок авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.
Людмила Коваленко – випускниця факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки, а нині працівниця Департаменту безпекової та санкційної політики Міністерства закордонних справ України.
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