Авіакатастрофа у Броварах: стали відомі імена загиблих пілотів і пасажирів





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18 січня під час виконання службових обов’язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький, командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.



"Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина. Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих", - наголошують в МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією від ДСНС, станом на 14.00 в авіакатастрофі гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах загинули 17 людей, серед них - четверо дітей. пресслужбі МВС оприлюднили імена загиблих пілотів та пасажирів.18 січня під час виконання службових обов’язків загинули міністр внутрішніх справ України, його перший заступник, державний секретар МВСч, заступник керівника Патронатної служби МВС, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС, командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту"Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина. Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих", - наголошують в МВС.

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