На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ

На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ
На Маневиччині ще одна парафія перейшла до ПЦУ.

Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.

Громада Покрови Пресвятої Богородиці с. Лісове Маневицького деканату змінила юрисдикцію.

Віряни провели збори після недільного богослужіння, на яких проголосували про вихід із УПЦ (МП) та возз’єднання з Православною церквою України. Із таким рішенням через два дні громада звернулася до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який задовольнив прохання.

За повідомленням декана протоієрея Андрія Закидальського, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.

Отже, станом на 17 січня 43 парафії (три – зі священниками) приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України. А з часу одержання Томосу – це 130 громад із 16 душпастирями.

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Теги: Волинь, парафія, ПЦУ
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