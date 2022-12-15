На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ





Про це



Громада Покрови Пресвятої Богородиці с. Лісове Маневицького деканату змінила юрисдикцію.



Віряни провели збори після недільного богослужіння, на яких проголосували про вихід із УПЦ (МП) та возз’єднання з Православною церквою України. Із таким рішенням через два дні громада звернулася до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який задовольнив прохання.



За повідомленням декана протоієрея Андрія Закидальського, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.



Отже, станом на 17 січня 43 парафії (три – зі священниками) приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України. А з часу одержання Томосу – це 130 громад із 16 душпастирями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Маневиччині ще одна парафія перейшла до ПЦУ.Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.Громада Покрови Пресвятої Богородиці с. Лісове Маневицького деканату змінила юрисдикцію.Віряни провели збори після недільного богослужіння, на яких проголосували про вихід із УПЦ (МП) та возз’єднання з Православною церквою України. Із таким рішенням через два дні громада звернулася до митрополита Луцького і Волинського, який задовольнив прохання.За повідомленням декана протоієрея, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.Отже, станом на 17 січня 43 парафії (три – зі священниками) приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України. А з часу одержання Томосу – це 130 громад із 16 душпастирями.

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