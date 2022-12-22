Хто у Луцьку зможе безкоштовно їздити міськими автобусами: прізвища

Хто у Луцьку зможе безкоштовно їздити міськими автобусами: прізвища
У Луцьку деяким мешканцям громади видадуть посвідчення для безкоштовного проїзду в міських автобусах протягом цього року.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міськради 18 січня.

Як пояснив виданню ВСН начальник відділу транспорту Луцька Віктор Главічка, перелік цих людей затвердила комісія при департаменті соцполітики міста.

«Вони розглянули надані заяви громадян. Серед затверджених прізвищ є люди з інвалідністю, представники ветеранських організацій, перекладач жестової мови, матір зниклих безвісти військових та інші громадяни, які не підпадають під пільгові категорії для проїзду. Тобто це люди з різними життєвими проблемами, яким комісія вирішила надати таке право», - зазначив Віктор Главічка.

Отже, посвідчення отримають:

- Василь Авер’янов;

- Олексій Артамонов;

- Ірина Батура;

- Наталія Вакалюк;

- Тетяна Галяс;

- Сергій Гераськін;

- Наталія Гераськіна;

- Валерій Глушков;

- Зоя Голепа;

- Олександр Гринюк;

- Валентина Грома;

- Геннадій Гулько;

- Лілія Дем’янова;

- Людмила Дядюк;

- Олександр Дячук;

- Леонід Дяк;

- Ніна Жомерчук;

- Микола Єрофєєнко;

- Катерина Кікавська;

- Лілія Кузьмич;

- Тетяна Кухар;

- Анна Кухар;

- Марія Максимчук;

- Наталія Максимюк;

- Надія Максимович;

- Марія Мацюк;

- Катерина Маркевич;

- Тетяна Мерленко;

- Дмитро Мударісов;

- Любов Мілєвич;

- Наталія Мінаєва;

- Євгенія Мельник;

- Лідія Народзонек;

- Валентина Осипенко;

- Володимир Поліх;

- Петро Півнюк;

- Августин Проха;

- Галина Римарчук;

- Лариса Римарчук;

- Валерій Севрюков;

- Марія Смізюк;

- Софія Терещук;

- Віктор Ходаківський

- Катерина Хомяк;

- Галина Цимбалова;

- Микита Чепурко.

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Теги: Луцьк, проїзд, автобуси
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Коментарі 2
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А за які заслуги Артамонов? то нехай всі мешканці геріатричного їздять теж, безкоштовно.
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право безкоштовного проїзду надає закон. і не потрібно писати ніяких заяв
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