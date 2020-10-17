Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину

Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину
Трагічне падіння гелікоптера в Броварах обросло новими подробицями. Як виявилося, борт з керівництвом Міністерства внутрішніх справ прямував до Харківської області.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко та зазначив, що вчора, 17 січня, і сьогодні зранку говорив зі всіма, хто був на борту, та виїхав їх зустрічати.

"Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - зазначив він.

Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.

За уточненою інформацією, в результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей.

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Теги: МВС, керівництво, аварія, літак, Бровари
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