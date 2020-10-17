Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину





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"Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - зазначив він.



Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.



За уточненою інформацією,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічне падіння гелікоптера в Броварах обросло новими подробицями. Як виявилося, борт з керівництвом Міністерства внутрішніх справ прямував до Харківської області.Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко та зазначив, що вчора, 17 січня, і сьогодні зранку говорив зі всіма, хто був на борту, та виїхав їх зустрічати."Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - зазначив він.Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ, його заступникта держсекретарЗа уточненою інформацією, в результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей.

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