У Луцьку укріплятимуть важливі об'єкти інфраструктури





Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міськради 18 січня, пише



Така потреба виникла у зв’язку з ракетними обстрілами Росією цивільних та об’єктів енергетичної інфраструктури та їх додатковим захистом.



Фундаментні блоки управління капітального будівництва передасть Національній енергетичній компанії «Укренерго», що дозволить укріпити об’єкти цивільного захисту та критичної інфраструктури, які розташовані на території Луцької міської територіальної громади в період воєнного стану.

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