У Луцьку укріплятимуть важливі об'єкти інфраструктури

У Луцьку укріплятимуть важливі об'єкти інфраструктури
У Луцькій громаді додатково укріплять об’єкти цивільного захисту та критичної інфраструктури фундаментними блоками.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міськради 18 січня, пише ВСН.

Така потреба виникла у зв’язку з ракетними обстрілами Росією цивільних та об’єктів енергетичної інфраструктури та їх додатковим захистом.

Фундаментні блоки управління капітального будівництва передасть Національній енергетичній компанії «Укренерго», що дозволить укріпити об’єкти цивільного захисту та критичної інфраструктури, які розташовані на території Луцької міської територіальної громади в період воєнного стану.

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Теги: фундаментні блоки, Луцьк, укріплення
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