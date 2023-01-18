У Дніпрі залишаються невпізнаними 12 тіл і фрагментів тіл





Про це розповіла радниця глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко в ефірі національного марафону, пише



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За словами речниці глави ОВА, за останню добу зросла до 80 кількість поранених. Напередодні вечері по медичну допомогу звернулася 80-річна жінка – її госпіталізували з контузією та забиттям головного мозку. 25 людей залишаються в лікарнях, серед них 3 дітей.



Бабаченко додала, що троє дітей у результаті трагедії залишилися сиротами. Зокрема, це брат і сестра, які перебувають у лікарні. Вони переїхали з батьками з Нікополя – тікали від ворожих обстрілів. У дітей лишилися бабуся і дядько, які зараз оформляють опіку.



Також загинули батьки дівчинки 4 років. Маленька на момент вибуху перебувала в гостях у бабусі. За словами Бабаченко, зараз бабуся оформляє опіку.



Речниця голови ОВА зазначила, що з 18 під’їздів будинку 4 непридатні для життя. Без житла залишилися близько 400 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 18 січня в Дніпрі залишаються невпізнаними 12 тіл і фрагментів тіл, яких виявили під час розбору завалів житлового будинку, зруйнованого російською ракетою 14 січня , 17 осіб досі перебувають у списку зниклих безвісти.Про це розповіла радниця глави Дніпропетровської обласної військової адміністраціїв ефірі національного марафону, пише УП Рятувальна операція завершилася вчора (17 січня – ред.). На цей час російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу лише 3 людей впізнали. 17 осіб залишаються зниклими безвісти – звичайно , вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали".За словами речниці глави ОВА, за останню добу зросла до 80 кількість поранених. Напередодні вечері по медичну допомогу звернулася 80-річна жінка – її госпіталізували з контузією та забиттям головного мозку. 25 людей залишаються в лікарнях, серед них 3 дітей.Бабаченко додала, що троє дітей у результаті трагедії залишилися сиротами. Зокрема, це брат і сестра, які перебувають у лікарні. Вони переїхали з батьками з Нікополя – тікали від ворожих обстрілів. У дітей лишилися бабуся і дядько, які зараз оформляють опіку.Також загинули батьки дівчинки 4 років. Маленька на момент вибуху перебувала в гостях у бабусі. За словами Бабаченко, зараз бабуся оформляє опіку.Речниця голови ОВА зазначила, що з 18 під’їздів будинку 4 непридатні для життя. Без житла залишилися близько 400 осіб.

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