У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: 44 людини загинули
Сьогодні, 13:24
О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершили.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Як розповіли у відомстві, врятували 39 осіб, з них – 6 дітей.
Внаслідок російського ракетного удару загинуло 44 особи, з них – 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них – 16 дітей.
Рятувальники отримали 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб. Як інформує заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, з цих безвісно зниклих 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Як розповіли у відомстві, врятували 39 осіб, з них – 6 дітей.
Внаслідок російського ракетного удару загинуло 44 особи, з них – 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них – 16 дітей.
Рятувальники отримали 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб. Як інформує заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, з цих безвісно зниклих 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.
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