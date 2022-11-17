У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: 44 людини загинули

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: 44 людини загинули
О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершили.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Як розповіли у відомстві, врятували 39 осіб, з них – 6 дітей.

Внаслідок російського ракетного удару загинуло 44 особи, з них – 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них – 16 дітей.

Рятувальники отримали 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб. Як інформує заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, з цих безвісно зниклих 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.

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Теги: Дніпро, атака, росіяни, обстріл, будинок, завали
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