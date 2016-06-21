На Донеччині зупинилося серце військового з Волині
Сьогодні, 14:10
У Донецькій області помер захисник з Волині – 45-річний Олег Денисюк.
Про це повідомили у Забродівській громаді.
Олег Іванович Денисюк, 1977 року народження, помер 13 січня 2023 року у Донецькій області від зупинки серця.
Військовий був жителем села Щедрогір Забродівської громади Ковельського району.
Він пішов добровольцем боронити Україну у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана!
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Про це повідомили у Забродівській громаді.
Олег Іванович Денисюк, 1977 року народження, помер 13 січня 2023 року у Донецькій області від зупинки серця.
Військовий був жителем села Щедрогір Забродівської громади Ковельського району.
Він пішов добровольцем боронити Україну у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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