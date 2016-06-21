На Донеччині зупинилося серце військового з Волині

На Донеччині зупинилося серце військового з Волині
У Донецькій області помер захисник з Волині – 45-річний Олег Денисюк.

Про це повідомили у Забродівській громаді.

Олег Іванович Денисюк, 1977 року народження, помер 13 січня 2023 року у Донецькій області від зупинки серця.

Військовий був жителем села Щедрогір Забродівської громади Ковельського району.

Він пішов добровольцем боронити Україну у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана!

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Теги: Донеччина, військовий, Волинь, помер, Денисюк
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