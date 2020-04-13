Намагався незаконно збути понад 115 кг бурштину: на Волині прокуратура оскаржує вирок керівнику підприємства

Намагався незаконно збути понад 115 кг бурштину: на Волині прокуратура оскаржує вирок керівнику підприємства
На Волині прокуратура оскаржує вирок керівнику підприємства, який намагався незаконно збути понад 115 кг бурштину.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури оскаржили в апеляційному порядку вирок Локачинського районного суду, яким генерального директора одного із господарських товариств визнано винуватим у вчиненні службового підроблення та незаконного придбання і зберігання з метою збуту бурштину у значних розмірах й призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням на два роки права займати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, зі встановленням трирічного іспитового строку.

Нагадаємо, у червні 2020 року посадовець незаконно придбав понад 115 кг необробленого бурштину ринковою вартістю майже півмільйона гривень та зберігав його з метою незаконного збуту за межі України.
Намагався незаконно збути понад 115 кг бурштину: на Волині прокуратура оскаржує вирок керівнику підприємства

Аби легально збути за кордон сонячне каміння, генеральний директор підприємства підробив документи про придбання його на товарній біржі, а також висновки державного емологічного центру України щодо якості бурштину, які подав через брокера на митницю.

Затримали його під час спроби вивезення бурштину через митний пост «Ягодин».
Намагався незаконно збути понад 115 кг бурштину: на Волині прокуратура оскаржує вирок керівнику підприємства

Оскарживши вирок суду першої інстанції, прокурори домагатимуться справедливого покарання для посадовця.

Вилучений у ході розслідування бурштин конфіскований у дохід держави.
Намагався незаконно збути понад 115 кг бурштину: на Волині прокуратура оскаржує вирок керівнику підприємства



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Теги: Волинь, бурштин, керівник підприємства, прокуратура
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