Офіс президента відправив Арестовича у відставку з посади радника

Олексія Арестовича про



Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі



За словами Никифорова, керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.



Арестович заявив, що написав заяву про звільнення з Офісу президента після "принципової помилки". Після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі, внаслідок якого загинули вже 44 людини, радник ОП заявив, що ракету Х-22 збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок.



Арестович відомий своїми "заспокійливими відео", а також заявою про те, що активні бойові дії на території України закінчаться "протягом 2-3 тижнів". Часто фрази (і навіть його фото) стають мемами.



У 2017 році Арестович назвав АТО "курортом для хлопчиків". Ця заява викликала хвилю обурення.



Наприкінці 2022 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що радник ОП Олексій Арестович перебуває на своєму місці, має свою армію прихильників і спілкується з нею професійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Офісі президента задовольнили проханняпро звільнення з посади позаштатного радника Про це повідомив прессекретар президентау коментарі УП За словами Никифорова, керівник Апарату Офісу президента Українипідписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.Арестович заявив, що написав заяву про звільнення з Офісу президента після "принципової помилки". Після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі, внаслідок якого загинули вже 44 людини, радник ОП заявив, що ракету Х-22 збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок.Арестович відомий своїми "заспокійливими відео", а також заявою про те, що активні бойові дії на території України закінчаться "протягом 2-3 тижнів". Часто фрази (і навіть його фото) стають мемами.У 2017 році Арестович назвав АТО "курортом для хлопчиків". Ця заява викликала хвилю обурення.Наприкінці 2022 року керівник Офісу президентазаявив, що радник ОП Олексій Арестович перебуває на своєму місці, має свою армію прихильників і спілкується з нею професійно.

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