Офіс президента відправив Арестовича у відставку з посади радника

Офіс президента відправив Арестовича у відставку з посади радника
В Офісі президента задовольнили прохання Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі УП.

За словами Никифорова, керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.

Арестович заявив, що написав заяву про звільнення з Офісу президента після "принципової помилки". Після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі, внаслідок якого загинули вже 44 людини, радник ОП заявив, що ракету Х-22 збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок.

Арестович відомий своїми "заспокійливими відео", а також заявою про те, що активні бойові дії на території України закінчаться "протягом 2-3 тижнів". Часто фрази (і навіть його фото) стають мемами.

У 2017 році Арестович назвав АТО "курортом для хлопчиків". Ця заява викликала хвилю обурення.

Наприкінці 2022 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що радник ОП Олексій Арестович перебуває на своєму місці, має свою армію прихильників і спілкується з нею професійно.

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Теги: Арестович, звільнення
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