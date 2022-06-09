Керівник Волинської митниці розповів, скільки заробляє сам та підлеглі

Керівник Волинської митниці розповів, скільки заробляє сам та підлеглі
Виконувач обов’язків керівника Волинської митниці Микола Татарчук розповів про середні заробітні плати у очолюваній ним структурі.

Про це йшлося під час пресконференції 17 січня.

«Я ставив для себе таке завдання: якщо ти хочеш, щоб митник не дивився кудись направо чи наліво, то його роботу треба належним чином оплачувати», – сказав керівник митниці.

За словами Миколи Татарчука, середня заробітна плата інспекторів Волинської митниці – 20-22 тисячі гривень, керівного складу – приблизно 25 тисяч гривень.

Сам же Микола Татарчук, за його словами, отримує 40-45 тисяч гривень.

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Теги: митники, Волинь, зарплата
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