Керівник Волинської митниці розповів, скільки заробляє сам та підлеглі

Виконувач обов’язків керівника Волинської митницірозповів про середні заробітні плати у очолюваній ним структурі.Про це йшлося під час пресконференції 17 січня.«Я ставив для себе таке завдання: якщо ти хочеш, щоб митник не дивився кудись направо чи наліво, то його роботу треба належним чином оплачувати», – сказав керівник митниці.За словами Миколи Татарчука, середня заробітна плата інспекторів Волинської митниці – 20-22 тисячі гривень, керівного складу – приблизно 25 тисяч гривень.Сам же Микола Татарчук, за його словами, отримує 40-45 тисяч гривень.