У бою за Бахмут загинув воїн з Луганщини, сім`я якого переїхала на Волинь

Максима Стрижака, сім'я якого переїхала в Нововолинськ з міста Золоте Луганської області.



Про це Борис Карпус.



"Максим служив у лавах прикордонників і до останнього подиху був вірним військовій присязі та українському народові. Загинув 15 січня у бою за Бахмут. Вічна йому пам'ять і вічна слава! Висловлюю найщиріші співчуття дружині, дітям і всім близьким Героя. За бажанням сім'ї, Максим назавжди повернеться у Нововолинськ – їхній другий дім. На Алеї слави Героїв буде місце його вічного спочинку", - йдеться в повідомленні.



Мер Нововолинська відзначив, що деталі щодо прибуття тіла та прощання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя захисника, сім'я якого переїхала в Нововолинськ з міста Золоте Луганської області.Про це повідомив Нововолинський міський головас."Максим служив у лавах прикордонників і до останнього подиху був вірним військовій присязі та українському народові. Загинув 15 січня у бою за Бахмут. Вічна йому пам'ять і вічна слава! Висловлюю найщиріші співчуття дружині, дітям і всім близьким Героя. За бажанням сім'ї, Максим назавжди повернеться у Нововолинськ – їхній другий дім. На Алеї слави Героїв буде місце його вічного спочинку", - йдеться в повідомленні.Мер Нововолинська відзначив, що деталі щодо прибуття тіла та прощання повідомлять згодом.

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