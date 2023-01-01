У бою за Бахмут загинув воїн з Луганщини, сім`я якого переїхала на Волинь

У бою за Бахмут загинув воїн з Луганщини, сім`я якого переїхала на Волинь
Війна забрала життя захисника Максима Стрижака, сім'я якого переїхала в Нововолинськ з міста Золоте Луганської області.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Максим служив у лавах прикордонників і до останнього подиху був вірним військовій присязі та українському народові. Загинув 15 січня у бою за Бахмут. Вічна йому пам'ять і вічна слава! Висловлюю найщиріші співчуття дружині, дітям і всім близьким Героя. За бажанням сім'ї, Максим назавжди повернеться у Нововолинськ – їхній другий дім. На Алеї слави Героїв буде місце його вічного спочинку", - йдеться в повідомленні.

Мер Нововолинська відзначив, що деталі щодо прибуття тіла та прощання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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