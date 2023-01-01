Скільки автомобілів та іншого майна передала військовим Волинська митниця





Згідно із цією процедурою, у 2022 році зі складів Волинської митниці війську передали 184 транспортні засоби, які були конфісковані через порушення митних правил.



Про це під час пресконференції 17 січня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської митниці Микола Татарчук.



Окрім того, Волинська митниця передала 66 одиниць комп’ютерної та телевізійної техніки, майже 200 тисяч пачок цигарок, автозапчастини, радіостанції, продукти харчування, медичні засоби, побутову техніку, шини тощо. Цей процес, зауважив керівник Волинської митниці, триває.



Отримувачами вищезгаданого майна були напряму військові частини ЗСУ (майже 20 млн грн), територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (понад 10 млн грн), управління МОУ (понад 6 млн грн), Державна прикордонна служба України, управління Держслужби України з наздвичайних ситуацій та військові адміністрації.



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Він пояснив, що про усе, що потрапляє на склади митниці, інформують військову адміністрацію. Вона поширює цю інформацію серед військових, а ті за бажанням приходять на склади, оцінюють стан майна й відчужують його за певною процедурою.



Загалом Волинська митниця, за словами Миколи Татарчука, за такою процедурою передала на потреби ЗСУ та інших сил оборони України майна на суму 40 мільйонів 769 тисяч гривень.



Нагадаємо, що наразі компетентні органи не розглядають питання про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд України передбачив процедуру, згідно з якою митниця може передавати конфісковане майно, яке зберігається на її складах, на потреби Збройних сил України та інших зареєстрованих відповідно до законодавства збройних формувань, котрі беруть участь у відсічі збройної агресії.Згідно із цією процедурою, у 2022 році зі складів Волинської митниці війську передали 184 транспортні засоби, які були конфісковані через порушення митних правил.Про це під час пресконференції 17 січня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської митниціОкрім того, Волинська митниця передала 66 одиниць комп’ютерної та телевізійної техніки, майже 200 тисяч пачок цигарок, автозапчастини, радіостанції, продукти харчування, медичні засоби, побутову техніку, шини тощо. Цей процес, зауважив керівник Волинської митниці, триває.Отримувачами вищезгаданого майна були напряму військові частини ЗСУ (майже 20 млн грн), територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (понад 10 млн грн), управління МОУ (понад 6 млн грн), Державна прикордонна служба України, управління Держслужби України з наздвичайних ситуацій та військові адміністрації.Він пояснив, що про усе, що потрапляє на склади митниці, інформують військову адміністрацію. Вона поширює цю інформацію серед військових, а ті за бажанням приходять на склади, оцінюють стан майна й відчужують його за певною процедурою.Загалом Волинська митниця, за словами Миколи Татарчука, за такою процедурою передала на потреби ЗСУ та інших сил оборони України майна на суму 40 мільйонів 769 тисяч гривень.Нагадаємо, що наразі компетентні органи не розглядають питання про відновлення перетину кордону легковими авто через пункт пропуску «Ягодин» найближчим часом

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