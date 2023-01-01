Скільки волинських митників мобілізували через війну





Про це під час пресконференції 17 січня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської митниці Микола Татарчук.



За його словами, Волинська митниця намагається підтримувати тих колег, які наразі перебувають у війську, через профспілкові організації, а також особисте спілкування.



«Усіх їх ми підтримуємо формою, взуттям. Знаємо їхні потреби», – додав Татарчук.



Нагадаємо, на пресконференції Микола Татарчук також розповів,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 20 працівників Волинської митниці мобілізовані до Збройних сил України та інших сил оборони України у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.Про це під час пресконференції 17 січня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської митниціЗа його словами, Волинська митниця намагається підтримувати тих колег, які наразі перебувають у війську, через профспілкові організації, а також особисте спілкування.«Усіх їх ми підтримуємо формою, взуттям. Знаємо їхні потреби», – додав Татарчук.Нагадаємо, на пресконференції Микола Татарчук також розповів, чи мають намір відновити рух легкових автомобілів через пункт пропуску «Ягодин»

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