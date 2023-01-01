Скільки волинських митників мобілізували через війну
17 січень, 17:05
Понад 20 працівників Волинської митниці мобілізовані до Збройних сил України та інших сил оборони України у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.
Про це під час пресконференції 17 січня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської митниці Микола Татарчук.
За його словами, Волинська митниця намагається підтримувати тих колег, які наразі перебувають у війську, через профспілкові організації, а також особисте спілкування.
«Усіх їх ми підтримуємо формою, взуттям. Знаємо їхні потреби», – додав Татарчук.
Нагадаємо, на пресконференції Микола Татарчук також розповів, чи мають намір відновити рух легкових автомобілів через пункт пропуску «Ягодин».
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Про це під час пресконференції 17 січня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської митниці Микола Татарчук.
За його словами, Волинська митниця намагається підтримувати тих колег, які наразі перебувають у війську, через профспілкові організації, а також особисте спілкування.
«Усіх їх ми підтримуємо формою, взуттям. Знаємо їхні потреби», – додав Татарчук.
Нагадаємо, на пресконференції Микола Татарчук також розповів, чи мають намір відновити рух легкових автомобілів через пункт пропуску «Ягодин».
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Коментарі 2
І чому б я брехав, як той пес! Кожному допомагають, підтримують? Дехто з колег цього не відчув!
Мобілізували тих хто мало каси приносив
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17 січень, 17:05
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