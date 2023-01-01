Скільки волинських митників мобілізували через війну

Скільки волинських митників мобілізували через війну
Понад 20 працівників Волинської митниці мобілізовані до Збройних сил України та інших сил оборони України у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Про це під час пресконференції 17 січня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської митниці Микола Татарчук.

За його словами, Волинська митниця намагається підтримувати тих колег, які наразі перебувають у війську, через профспілкові організації, а також особисте спілкування.

«Усіх їх ми підтримуємо формою, взуттям. Знаємо їхні потреби», – додав Татарчук.

Нагадаємо, на пресконференції Микола Татарчук також розповів, чи мають намір відновити рух легкових автомобілів через пункт пропуску «Ягодин».

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Теги: Волинська митниця, війна, мобілізовані
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Коментарі 2
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І чому б я брехав, як той пес! Кожному допомагають, підтримують? Дехто з колег цього не відчув!
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Мобілізували тих хто мало каси приносив
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