Чи відновлять пропуск легкових авто через «Ягодин»





Про це під час пресконференції 17 січня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської митниці Микола Татарчук.



Нагадаємо, із 27 червня



За словами Миколи Татарчука, на такий крок пішли задля пришвидшення пропуску через кордон вантажівок та зменшення черг перед «Ягодином».



«Сьогодні є залізничне сполучення з Польщею. Є збережене автобусне сполучення. Приблизно 25–30 автобусів щодоби рухаються через «Ягодин» в обидва напрямки, тобто разом 50–60 автобусів. До того ж, є дорога, сполученням Любомль – Верба, тому абсолютно комфортно впродовж 40 хвилин можна доїхати з цього напрямку на пункт пропуску «Устилуг» (тут здійснюють пропуск легкових авто – ред.)», – сказав керівник митниці.



Він додав, що навантаження на «Устилуг» є суттєвим, але і пропускна здатність зростає. Наразі митники працюють на рівні 150–200% пропускної спроможності «Устилуга».



У червні цей пункт пропуску почав пропускати вантажівки, загальною масою до 7,5 тонн. З осені порожні вантажівки теж виїжджають через «Устилуг». Це зняло навантаження з «Ягодина» і теж вплинула на зменшення черги на «Ягодині».



Тож, Микола Татарчук резюмував, що питання щодо відновлення руху легкових авто через «Ягодин» у разі потреби буде вирішуватися обома сторонами – польською та українською, але наразі про це предметно не йдеться через відсутність нагальної необхідності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі компетентні органи не розглядають питання про відновлення перетину кордону легковими авто через пункт пропуску «Ягодин» найближчим часом.Про це під час пресконференції 17 січня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської митниціНагадаємо, із 27 червня перетин кордону через «Ягодин» можливий лише для вантажного транспорту з повною масою понад 7,5 тонни та рейсових автобусів. За словами Миколи Татарчука, на такий крок пішли задля пришвидшення пропуску через кордон вантажівок та зменшення черг перед «Ягодином».«Сьогодні є залізничне сполучення з Польщею. Є збережене автобусне сполучення. Приблизно 25–30 автобусів щодоби рухаються через «Ягодин» в обидва напрямки, тобто разом 50–60 автобусів. До того ж, є дорога, сполученням Любомль – Верба, тому абсолютно комфортно впродовж 40 хвилин можна доїхати з цього напрямку на пункт пропуску «Устилуг» (тут здійснюють пропуск легкових авто – ред.)», – сказав керівник митниці.Він додав, що навантаження на «Устилуг» є суттєвим, але і пропускна здатність зростає. Наразі митники працюють на рівні 150–200% пропускної спроможності «Устилуга».У червні цей пункт пропуску почав пропускати вантажівки, загальною масою до 7,5 тонн. З осені порожні вантажівки теж виїжджають через «Устилуг». Це зняло навантаження з «Ягодина» і теж вплинула на зменшення черги на «Ягодині».Тож, Микола Татарчук резюмував, що питання щодо відновлення руху легкових авто через «Ягодин» у разі потреби буде вирішуватися обома сторонами – польською та українською, але наразі про це предметно не йдеться через відсутність нагальної необхідності.

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