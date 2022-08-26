На Волині учасники добровольчого формування будують оборонні споруди. ВІДЕО

На Волині учасники добровольчого формування будують оборонні споруди. ВІДЕО
В Люблинецькій тергромаді на Ковельщині учасники добровольчого формування будують інженерні та фортифікаційні споруди. ДФТГ діє тут від початку повномасштабної війни.

Про це розповів Суспільному його керівник Юрій Оліферчук.

На оборонних позиціях добровольці працюють щодня по сім годин. Роботи з укріплення позицій розпочали місяць тому.

"Зараз ще укріплюємо бійниці. Набираємо ґрунт, пісок. Будуть морози і ми маємо усе це підготувати, аби позиції і бійниці були добре укріплені у разі, якщо будуть обстріли з важкої артилерії", – каже доброволець Олександр Рижко.

За словами учасника добровольчого формування Миколи Баглика, рити окопи – складно, тому залучали спецтехніку. "Якщо буде наступати ворог, то він, по-перше, тут не пройде. Укріплюємось добре, робимо все як для себе. Це – наша земля. Нам немає куди йти", – додає чоловік.
На Волині учасники добровольчого формування будують оборонні споруди. ВІДЕО

Протяжність фортифікаційних споруд не озвучують у цілях безпеки.

Зі слів керівника ДФТГ Люблинецької тергромади, формування підпорядковується військовій частині Сил територіальної оборони ЗСУ. Поки одні добровольці риють окопи, інші – заступають на чергування. Для цього у штабі отримують стрілецьку зброю.

Є у формування також навчальна зброя. Її застосовують для відпрацювання тактичних навичок захисників громади. "Ми себе оцінюємо як бойову одиницю. Дуже багато уваги і часу цьому приділяємо. Було проведено вже близько 70 бойових навчань різного рівня", говорить Юрій Оліферчук.


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Теги: оборонні споруди, Волинь, добровольці
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