Волинянку, яка хотіла купити військовий тактичний одяг, обдурили шахраї

За минулу добу до поліції Волині надійшло понад десять звернень щодо шахрайств. Зловмисники діють за старими і, здавалося б, відомими схемами – дзвінки з банку про заблокування рахунків, виплата допомоги від світових організацій, продаж товарів з повною передплатою, однак часто на емоціях та бажанні отримати кошти громадяни все ж стають жертвами шахраїв.Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.Так, наприклад, 67-річна лучанка натрапила у соцмережі на оголошення про отримання допомоги, перейшла за вказаним посиланням.Візуал сторінки був дуже схожим на сайт банку, тому, нічого не підозрюючи, жінка ввела свій логін і пароль до онлайн-банкінгу, інші персональні дані, надавши шахраям доступ до рахунків. Пенсіонерка втратила майже 13 тисяч гривень.А 25-річна ковельчанка, купуючи у мережі військовий тактичний одяг, позбулася майже 15 тисяч гривень. Дівчина замовила речі та повністю оплатила наперед, однак ні товарів, ні повернення коштів назад не отримала, зв’язок із продавцем перервався.Днями ж мешканка Ківерець отримала повідомлення від знайомої з проханням позичити гроші. Волинянка перерахувала 13 тисяч гривень на вказану карту, проте, як з’ясувалося згодом, сторінку подруги зламали зловмисники і гроші отримали також вони.Наразі поліцейські встановлюють причетних до скоєння цих правопорушень.