Волинянку, яка хотіла купити військовий тактичний одяг, обдурили шахраї

Волинянку, яка хотіла купити військовий тактичний одяг, обдурили шахраї
За минулу добу до поліції Волині надійшло понад десять звернень щодо шахрайств. Зловмисники діють за старими і, здавалося б, відомими схемами – дзвінки з банку про заблокування рахунків, виплата допомоги від світових організацій, продаж товарів з повною передплатою, однак часто на емоціях та бажанні отримати кошти громадяни все ж стають жертвами шахраїв.

Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.

Так, наприклад, 67-річна лучанка натрапила у соцмережі на оголошення про отримання допомоги, перейшла за вказаним посиланням.

Візуал сторінки був дуже схожим на сайт банку, тому, нічого не підозрюючи, жінка ввела свій логін і пароль до онлайн-банкінгу, інші персональні дані, надавши шахраям доступ до рахунків. Пенсіонерка втратила майже 13 тисяч гривень.

А 25-річна ковельчанка, купуючи у мережі військовий тактичний одяг, позбулася майже 15 тисяч гривень. Дівчина замовила речі та повністю оплатила наперед, однак ні товарів, ні повернення коштів назад не отримала, зв’язок із продавцем перервався.

Днями ж мешканка Ківерець отримала повідомлення від знайомої з проханням позичити гроші. Волинянка перерахувала 13 тисяч гривень на вказану карту, проте, як з’ясувалося згодом, сторінку подруги зламали зловмисники і гроші отримали також вони.

Наразі поліцейські встановлюють причетних до скоєння цих правопорушень.

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Теги: шахраї, Волинь, поліція
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