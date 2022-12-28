Україна отримала 4 вантажівки з потужними генераторами: одна з них лишається на Волині





Про це Юрій Погуляйко.



"Сьогодні разом із народним депутатом України Валерієм Стернійчуком та директором БФ «Шведський центр допомоги» Сергієм Порохнавцем мав зустріч із делегацією шведських волонтерів, котрі привезли у нашу державу чергову допомогу. Це 4 спеціалізованих вантажівки із потужними генераторами, які забезпечуватимуть електроенергію об’єкти критичної інфраструктури, що постраждали від ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.



Одну із вантажівок із вмонтованим генератором, потужністю 150 кВт, отримала Волинська область. Зокрема, техніку передали управлінню ДСНС Волині, які з її допомогою зможуть реагувати на надзвичайні ситуації в області.



"Машина надзвичайно потужна. Може працювати безупину, а палива витрачає всього 100 л. на добу. Дякую усім, хто причетний до надання такої допомоги", - наголосив Юрій Погуляйко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 спеціалізованих вантажівки із потужними генераторами, одну з яких отримала Волинь, надали Україні шведські волонтери.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Сьогодні разом із народним депутатом Українита директором БФ «Шведський центр допомоги»мав зустріч із делегацією шведських волонтерів, котрі привезли у нашу державу чергову допомогу. Це 4 спеціалізованих вантажівки із потужними генераторами, які забезпечуватимуть електроенергію об’єкти критичної інфраструктури, що постраждали від ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.Одну із вантажівок із вмонтованим генератором, потужністю 150 кВт, отримала Волинська область. Зокрема, техніку передали управлінню ДСНС Волині, які з її допомогою зможуть реагувати на надзвичайні ситуації в області."Машина надзвичайно потужна. Може працювати безупину, а палива витрачає всього 100 л. на добу. Дякую усім, хто причетний до надання такої допомоги", - наголосив Юрій Погуляйко.

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