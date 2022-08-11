Арестович йде з посади позаштатного радника ОП

Арестович йде з посади позаштатного радника ОП
Позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович звільняється за власним бажанням.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Раніше він назвав свою заяву про збиття російської ракети ППО в Дніпрі серйозною помилкою.

"Я зробив серйозну помилку в прямому ефірі. Незалежно від того, з якої причини і як це почула аудиторія, я все одно буду суворий до інформації, яку передаю.

Щиро прошу вибачення у постраждалих та їх рідних, мешканців Дніпра та всіх, кого глибоко поранено моєю передчасною помилковою версією причини попадання російської ракети в житловий будинок", - написав Арестович.
Арестович йде з посади позаштатного радника ОП

Скандал навколо висловлювання він прокоментував у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, така хвиля засудження в мережі могла бути викликана сильною напругою в суспільстві, або організована мережею ботів.

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Теги: Арестович, звільняється
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Коментарі 1
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А може через 2- 3 неділі? Давно пора, а то лише простих забирають на війну. А вам чиновниками пагони і купу грошей, коли вже наїстеся. Так як чиновники, так і лікарі...ХАБАРНИКИ!!!!
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