Арестович йде з посади позаштатного радника ОП

Олексій Арестович звільняється за власним бажанням.



Про це він написав на своїй сторінці у



Раніше він назвав свою заяву про збиття російської ракети ППО в Дніпрі серйозною помилкою.



"Я зробив серйозну помилку в прямому ефірі. Незалежно від того, з якої причини і як це почула аудиторія, я все одно буду суворий до інформації, яку передаю.



Щиро прошу вибачення у постраждалих та їх рідних, мешканців Дніпра та всіх, кого глибоко поранено моєю передчасною помилковою версією причини попадання російської ракети в житловий будинок", - написав Арестович.



Скандал навколо висловлювання він прокоментував у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, така хвиля засудження в мережі могла бути викликана сильною напругою в суспільстві, або організована мережею ботів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Позаштатний радник Офісу президента Українизвільняється за власним бажанням.Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук Раніше він назвав свою заяву про збиття російської ракети ППО в Дніпрі серйозною помилкою."Я зробив серйозну помилку в прямому ефірі. Незалежно від того, з якої причини і як це почула аудиторія, я все одно буду суворий до інформації, яку передаю.Щиро прошу вибачення у постраждалих та їх рідних, мешканців Дніпра та всіх, кого глибоко поранено моєю передчасною помилковою версією причини попадання російської ракети в житловий будинок", - написав Арестович.Скандал навколо висловлювання він прокоментував у розмові з російським правозахисникомна YouTube. За його словами, така хвиля засудження в мережі могла бути викликана сильною напругою в суспільстві, або організована мережею ботів.

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