На Волині водій Volkswagen збив 63-річного велосипедиста

В понеділок, 16 січня, близько 10 години у смт Ратне 51-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на 63-річного місцевого мешканця, який рухався на велосипеді у попутному напрямку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження різного ступеня та був госпіталізований для надання медичної допомоги.За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.