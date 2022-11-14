На Волині водій Volkswagen збив 63-річного велосипедиста
Сьогодні, 10:58
В понеділок, 16 січня, близько 10 години у смт Ратне 51-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на 63-річного місцевого мешканця, який рухався на велосипеді у попутному напрямку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження різного ступеня та був госпіталізований для надання медичної допомоги.
За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження різного ступеня та був госпіталізований для надання медичної допомоги.
За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.
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