Розвідка Британії: РФ вдарила по будинку в Дніпрі неточною ракетою і брехливо звинуватила ППО України





Про це, як пише



У Міноборони Британії звернули увагу, що 14 січня 2023 року Росія відновила ракетні удари дальнього радіуса дії по об'єктах української інфраструктури, вперше приблизно за 15 днів.



Зазначається, що, як і під час попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед намагалася вразити українську електромережу.



"Велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN (класифікація НАТО, радянська назва – Х-22. – Ред.), запущена з середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE, з високою ймовірністю влучила в житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб", – йдеться в огляді.



"Росія неправдиво заявила, що за це відповідальна українська ракета ППО", – заявила британська розвідка, зазначивши, що Х-22 відома своєю неточністю при використанні проти наземних цілей, оскільки її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі в міській місцевості.



"Подібна зброя була відповідальною за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення, в тому числі за удар по торговому центру в Кременчуці 27 червня 2022 року" - нагадали в Міноборони Британії.



На думку британської розвідки, ракети Х-22 непридатні для високоточних ударів, і докази війни в Україні свідчать про те, що дисфункція російського ударного потенціалу далекого радіусу дії є більш глибокою.



"Цілком ймовірно, що вона намагається динамічно ідентифікувати цілі і отримати доступ до швидкої і точної оцінки завданої шкоди", – йдеться в огляді.



Як повідомлялося, в ЄС розцінюють ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британська розвідка вказала на неточність ракети Х-22, яка була запущена Росією по житловому будинку у Дніпрі , і нагадала, що такі ракети вже спричиняли масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів.Про це, як пише "Європейська правда" , йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.У Міноборони Британії звернули увагу, що 14 січня 2023 року Росія відновила ракетні удари дальнього радіуса дії по об'єктах української інфраструктури, вперше приблизно за 15 днів.Зазначається, що, як і під час попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед намагалася вразити українську електромережу."Велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN (класифікація НАТО, радянська назва – Х-22. – Ред.), запущена з середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE, з високою ймовірністю влучила в житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб", – йдеться в огляді."Росія неправдиво заявила, що за це відповідальна українська ракета ППО", – заявила британська розвідка, зазначивши, що Х-22 відома своєю неточністю при використанні проти наземних цілей, оскільки її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі в міській місцевості."Подібна зброя була відповідальною за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення, в тому числі за удар по торговому центру в Кременчуці 27 червня 2022 року" - нагадали в Міноборони Британії.На думку британської розвідки, ракети Х-22 непридатні для високоточних ударів, і докази війни в Україні свідчать про те, що дисфункція російського ударного потенціалу далекого радіусу дії є більш глибокою."Цілком ймовірно, що вона намагається динамічно ідентифікувати цілі і отримати доступ до швидкої і точної оцінки завданої шкоди", – йдеться в огляді.Як повідомлялося, в ЄС розцінюють ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.

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