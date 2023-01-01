Лучанка разом з однодумцями виготовила понад три тисячі окопних свічок для військових

Юлія Степаненко разом з однодумцями виготовила та передала військовим понад три тисячі окопних свічок.







"Декілька таких свічок за ніч горіння просушували повністю бліндаж. Разом з бліндажем був і сухий одяг", – каже Юлія.



Перші свічки лучанка робила вдома, але обсяги зростали. Згодом з’явилася майстерня, а потім і власний логотип – вогняна качка.



Окопні свічки із логотипом, цитатами та висловами відомих українців, каже Юлія, підіймають бойовий дух військових. Гроші на парафін команда Юлії збирає донатами. Нещодавно вдалося придбати 100 кілограмів парафіну.



"Ми підшукуємо матеріал якісний, хороший, тому що працюємо ми, в першу чергу, на якість, а не на кількість. Цей парафін не повинен диміти, коптіти, якісь випари зайві давати, тому що цим дихають наші військові", – говорить волонтерка.



Загалом, – каже Юлія, – виготовляти свічку нескладно. Цьому волонтерка вчить студентів, учнів шкіл та вихованців Палацу учнівської молоді. Додає: дітям важливо знати, чим вони можуть допомогти військовим та наблизити перемогу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкаразом з однодумцями виготовила та передала військовим понад три тисячі окопних свічок. Суспільному жінка розповіла: до волонтерства її підштовхнули життєві обставини. Її чоловік добровільно служить в ЗСУ. За його потребами, – каже, – зрозуміла, наскільки важливе тепло в окопах."Декілька таких свічок за ніч горіння просушували повністю бліндаж. Разом з бліндажем був і сухий одяг", – каже Юлія.Перші свічки лучанка робила вдома, але обсяги зростали. Згодом з’явилася майстерня, а потім і власний логотип – вогняна качка.Окопні свічки із логотипом, цитатами та висловами відомих українців, каже Юлія, підіймають бойовий дух військових. Гроші на парафін команда Юлії збирає донатами. Нещодавно вдалося придбати 100 кілограмів парафіну."Ми підшукуємо матеріал якісний, хороший, тому що працюємо ми, в першу чергу, на якість, а не на кількість. Цей парафін не повинен диміти, коптіти, якісь випари зайві давати, тому що цим дихають наші військові", – говорить волонтерка.Загалом, – каже Юлія, – виготовляти свічку нескладно. Цьому волонтерка вчить студентів, учнів шкіл та вихованців Палацу учнівської молоді. Додає: дітям важливо знати, чим вони можуть допомогти військовим та наблизити перемогу України.

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