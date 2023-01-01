ЗСУ за добу ліквідували близько 870 окупантів
Сьогодні, 09:30
Росія у війні проти України вже втратила 116 тисяч 950 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3121 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11) од,
артилерійських систем – 2 104 (+5) од,
РСЗВ – 441 (+3) од,
засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 286 (+0) од,
гелікоптерів – 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3121 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11) од,
артилерійських систем – 2 104 (+5) од,
РСЗВ – 441 (+3) од,
засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 286 (+0) од,
гелікоптерів – 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.
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