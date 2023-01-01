ЗСУ за добу ліквідували близько 870 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3121 (+3) од,



бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11) од,



артилерійських систем – 2 104 (+5) од,



РСЗВ – 441 (+3) од,



засобів ППО ‒ 220 (+0) од,



літаків – 286 (+0) од,



гелікоптерів – 276 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,



крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,



кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од,



спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила 116 тисяч 950 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано,танків ‒ 3121 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11) од,артилерійських систем – 2 104 (+5) од,РСЗВ – 441 (+3) од,засобів ППО ‒ 220 (+0) од,літаків – 286 (+0) од,гелікоптерів – 276 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од,спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.

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