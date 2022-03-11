Внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновані понад 200 квартир, – ОП

Внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновані понад 200 квартир, – ОП
У Дніпрі у багатоповерховому будинку, в який 14 січня влучила російська ракета, зруйновано понад 200 квартир.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину й оглянув зруйнований багатоповерховий будинок у Дніпрі, у який у суботу, 14 січня, влучила російська ракета.

Разом із Кирилом Тимошенком на місці трагедії побував Генеральний прокурор Андрій Костін.

Заступник керівника Офісу Президента подякував працівникам ДСНС, поліції та Нацгвардії, які вже в перші хвилини після трагедії почали діяти, рятуючи людей з-під завалів.

«Рятувальна операція, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла всіх загиблих. На зараз загиблих 40 осіб. Щодо травмованих, то є декілька тих, хто справді у важкому стані, серед них – одна дитина», – повідомив Кирило Тимошенко.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, нині головне завдання – це допомога всім, хто постраждав унаслідок цієї катастрофи.

«Відселений практично весь будинок. Зараз і місто, і область підготували багато місць для тимчасового розташування всіх сімей. Буде рішення міської та обласної влади щодо матеріальної допомоги всім сім’ям загиблих, і всім, хто втратив своє житло, і тим, чиє житло постраждало. Ми розуміємо, що понад 200 квартир фактично зруйновані, і наше найголовніше завдання – розселити всіх людей і допомогти у відновленні цього будинку», – зазначив він.

Як наголосив Кирило Тимошенко, у Дніпрі на базі адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради діє центр у форматі «єдиного вікна». Жителі постраждалого будинку можуть в одному місці оформити всі документи й отримати допомогу.

«Рятувальники продовжують розбирати завали. Далі працюватимуть експерти та зроблять оцінку щодо можливості відновлення будинку. Вже сьогодні в під’їздах, що вціліли, було відновлено електропостачання. Дякуємо всім рятувальникам, волонтерам і містянам», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

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Теги: Росія, Україна, війна, Дніпро
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