У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку, шукають 25 людей





Про це Валентин Резніченко.



"Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку.



39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз - 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі. Внаслідок удару загинуло 40 людей.Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА"Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку.39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз - 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновані понад 200 квартир

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