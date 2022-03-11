У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку, шукають 25 людей

У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку, шукають 25 людей
На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі. Внаслідок удару загинуло 40 людей.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку.

39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз - 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - йдеться в повідомленні.
У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку, шукають 25 людей

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновані понад 200 квартир.

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Теги: Росія, Україна, війна, Дніпро
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