У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку, шукають 25 людей
Сьогодні, 09:45
На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі. Внаслідок удару загинуло 40 людей.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку.
39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз - 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновані понад 200 квартир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку.
39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз - 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновані понад 200 квартир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розвідка Британії: РФ вдарила по будинку в Дніпрі неточною ракетою і брехливо звинуватила ППО України
Сьогодні, 10:15
Лучанка разом з однодумцями виготовила понад три тисячі окопних свічок для військових
Сьогодні, 10:05
У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку, шукають 25 людей
Сьогодні, 09:45
ЗСУ за добу ліквідували близько 870 окупантів
Сьогодні, 09:30
Росія тримає у Чорному морі майже рекордну кількість «Калібрів» – 44, – ОК «Південь»
Сьогодні, 09:20
Медіа