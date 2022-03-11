Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці Дніпра. ОНОВЛЕНО





Про це Кирило Тимошенко.



"О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини. Всього загинула 41 особа (4 дитини), травмовано 79 осіб (16 дітей) та врятовано 39 осіб (6 дітей)", - йдеться в повідомленні.



ОНОВЛЕНО станом на 11.25



Згодом мер міста Борис Філатов повідомив, що загинуло 44 людини.



Нагадаємо, що

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