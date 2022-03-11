Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці Дніпра. ОНОВЛЕНО

Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці Дніпра. ОНОВЛЕНО
Станом на ранок, 17 січня, у Дніпрі на 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку, кількість загиблих зросла до 41.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини. Всього загинула 41 особа (4 дитини), травмовано 79 осіб (16 дітей) та врятовано 39 осіб (6 дітей)", - йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕНО станом на 11.25

Згодом мер міста Борис Філатов повідомив, що загинуло 44 людини.

Нагадаємо, що 25 мешканців будинку, в який 14 січня вдарила російська ракета, розшукуються.

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Теги: Росія, Україна, війна, Дніпро
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