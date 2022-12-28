Підтоплення на Волині: яка ситуація зараз





Про це розповів Михайло Тимощук.



Станом на 17 січня в області підтоплено понад сім тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок.



Останніми днями дещо покращилася ситуація у деяких громадах Ковельського району. Площа підтоплень почала зменшуватися.



Підтоплення житлової забудови, яке могла статися через пориви на дамбах у селах Залухів та Підгір'я, вдалося уникнути, – каже Михайло Тимощук. На одній із дамб працівники експлуатаційної дільниці порив уже ліквідували. Наразі тривають ремонтні роботи на іншій пошкодженій загороджувальній споруді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешівській та Ратнівській громадах на Волині площа підтоплень, ймовірно, збільшуватиметься. Там продовжує прибувати вода.Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків заступника начальника Волинського регіонального офісу водних ресурсівСтаном на 17 січня в області підтоплено понад сім тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок.Останніми днями дещо покращилася ситуація у деяких громадах Ковельського району. Площа підтоплень почала зменшуватися.Підтоплення житлової забудови, яке могла статися через пориви на дамбах у селах Залухів та Підгір'я, вдалося уникнути, – каже Михайло Тимощук. На одній із дамб працівники експлуатаційної дільниці порив уже ліквідували. Наразі тривають ремонтні роботи на іншій пошкодженій загороджувальній споруді.

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