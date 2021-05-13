Волинянин отримав 15 років позбавлення волі за вбивство тещі

Волинянин отримав 15 років позбавлення волі за вбивство тещі
15 років позбавлення волі отримав волинянин за убивство з особливою жорстокістю.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення вдруге 57-річним жителем села Заболоття Ковельського району умисного вбивства, цього разу – з особливою жорстокістю.

Звільнившись у травні 2021 року із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за вбивство, вчинене у 2015 році на території Російської Федерації, чоловік удруге вбив людину 16 грудня 2021 року.

Поконфліктувавши із 75-річною тещею, нетверезий зловмисник почав її бити – і продовжував такі дії цілу добу, доки жінка не померла від отриманих травм.

Наступних 15 років визнаний винуватим у вчиненні цього злочину чоловік перебуватиме за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, тюрма, вбивство, теща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двох волинян викрили на незаконних порубках дерев
Сьогодні, 12:20
Росія вчинила в Україні щонайменше 80 000 воєнних злочинів
Сьогодні, 12:11
Волинянин отримав 15 років позбавлення волі за вбивство тещі
Сьогодні, 11:55
Яка ситуація в енергосистемі України 17 січня
Сьогодні, 11:51
Підтоплення на Волині: яка ситуація зараз
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Жінка заперечувала факт побиття: за вбивство співмешканки волинянин сів у тюрму Жінка заперечувала факт побиття: за вбивство співмешканки волинянин сів у тюрму
13 травень, 2021, 16:18
На Волині 59-річний чоловік вдарив свого брата ножем На Волині 59-річний чоловік вдарив свого брата ножем
21 грудень, 2022, 10:04
За вбивство знайомого волинянин отримав вісім років тюрми За вбивство знайомого волинянин отримав вісім років тюрми
12 грудень, 2022, 14:22
16-річний волинянин вбив свого 18-річного знайомого 16-річний волинянин вбив свого 18-річного знайомого
02 грудень, 2022, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: 44 людини загинули
Сьогодні, 13:24
 0
Мер Луцька вручив ордени рідним загиблих Героїв
Сьогодні, 13:10
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 19–22 січня
Сьогодні, 13:00
 0
Хто з волинських священників підписався під 10 запитаннями до Онуфрія
Сьогодні, 12:34
 0
Двох волинян викрили на незаконних порубках дерев
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8