Волинянин отримав 15 років позбавлення волі за вбивство тещі
Сьогодні, 11:55
15 років позбавлення волі отримав волинянин за убивство з особливою жорстокістю.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення вдруге 57-річним жителем села Заболоття Ковельського району умисного вбивства, цього разу – з особливою жорстокістю.
Звільнившись у травні 2021 року із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за вбивство, вчинене у 2015 році на території Російської Федерації, чоловік удруге вбив людину 16 грудня 2021 року.
Поконфліктувавши із 75-річною тещею, нетверезий зловмисник почав її бити – і продовжував такі дії цілу добу, доки жінка не померла від отриманих травм.
Наступних 15 років визнаний винуватим у вчиненні цього злочину чоловік перебуватиме за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення вдруге 57-річним жителем села Заболоття Ковельського району умисного вбивства, цього разу – з особливою жорстокістю.
Звільнившись у травні 2021 року із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за вбивство, вчинене у 2015 році на території Російської Федерації, чоловік удруге вбив людину 16 грудня 2021 року.
Поконфліктувавши із 75-річною тещею, нетверезий зловмисник почав її бити – і продовжував такі дії цілу добу, доки жінка не померла від отриманих травм.
Наступних 15 років визнаний винуватим у вчиненні цього злочину чоловік перебуватиме за ґратами.
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