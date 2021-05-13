Волинянин отримав 15 років позбавлення волі за вбивство тещі





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення вдруге 57-річним жителем села Заболоття Ковельського району умисного вбивства, цього разу – з особливою жорстокістю.



Звільнившись у травні 2021 року із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за вбивство, вчинене у 2015 році на території Російської Федерації, чоловік удруге вбив людину 16 грудня 2021 року.



Поконфліктувавши із 75-річною тещею,



Наступних 15 років визнаний винуватим у вчиненні цього злочину чоловік перебуватиме за ґратами.



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