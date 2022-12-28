Яка ситуація в енергосистемі України 17 січня





Про це повідомляє НЕК "



"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що до всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний оператор у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України.



"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - додали в енергокомпанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В енергосистемі України зберігається дефіцит, шість областей з аварійними відключеннями.Про це повідомляє НЕК " Укренерго " у Telegram."Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що до всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний оператор у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України."Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - додали в енергокомпанії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію