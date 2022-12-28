Яка ситуація в енергосистемі України 17 січня
Сьогодні, 11:51
В енергосистемі України зберігається дефіцит, шість областей з аварійними відключеннями.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.
"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний оператор у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України.
"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - додали в енергокомпанії.
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Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.
"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний оператор у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України.
"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - додали в енергокомпанії.
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