Двох волинян викрили на незаконних порубках дерев
Сьогодні, 12:20
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 39-річному мешканцю села Скреготівка Луцького району повідомили про підозру у вчиненні незаконної порубки дерев.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, увечері 18 лютого 2022 року чоловік незаконно зрубав вісім сосон на території Горинського лісництва ДП «Ківерцівське лісове господарство», заподіявши істотну шкоду державним інтересам на суму понад 77 тисяч гривень.
Перед судом невдовзі постане і обвинувачений у вчиненні такого ж злочину 37-річний житель села Підгайці Луцького району, який 08 квітня 2022 року незаконно зрубав шість акацій у лісопосадці поруч з рідним селом, заподіявши державі шкоду на суму понад 30 тисяч гривень.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев у лісах, що заподіяла істотну шкоду, передбачене покарання до 3 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, увечері 18 лютого 2022 року чоловік незаконно зрубав вісім сосон на території Горинського лісництва ДП «Ківерцівське лісове господарство», заподіявши істотну шкоду державним інтересам на суму понад 77 тисяч гривень.
Перед судом невдовзі постане і обвинувачений у вчиненні такого ж злочину 37-річний житель села Підгайці Луцького району, який 08 квітня 2022 року незаконно зрубав шість акацій у лісопосадці поруч з рідним селом, заподіявши державі шкоду на суму понад 30 тисяч гривень.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев у лісах, що заподіяла істотну шкоду, передбачене покарання до 3 років позбавлення волі.
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