Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 19–22 січня
Сьогодні, 13:00
Ще зовсім трохи і від новорічно-різдвяних свят залишаться лише недоїдені салати і спогади, а поки що є нагода насолодитися атмосферою зимового затишку на Різдвяних концертах Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.
На вас чекає актуальний вертеп, жива музика у виконанні естрадно-симфонічного оркестру театру та солістів, запальні танці, улюблені колядки та гарні українські традиції.
Незабутнє дійство для вас створюватимуть режисерка концерту – заслужена артистка України Світлана Органіста, диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк, балетмейстри – заслужені діячі мистецтв України – Володимир Замлинний та Тетяна Сичук).
Коли: 19 січня 18:00, 20 січня 18:00.
Уже в суботу, 21 січня, о 17:00 запрошують відпочити за переглядом комедії Ярослава Стельмаха «Коханий нелюб» (режисер – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко).
У неділю, 22 січня, о 17:00 настрій глядачам підніматиме комедія Григорія Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці» (режисер – Микола Яремків).
Для діток цього тижня покажуть мюзикл «Попелюшка».
Коли: 22 січня, о 12:00.
Не зволікайте – плануйте театральні вихідні заздалегідь, аби забрати найкращі місця!
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор)
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На вас чекає актуальний вертеп, жива музика у виконанні естрадно-симфонічного оркестру театру та солістів, запальні танці, улюблені колядки та гарні українські традиції.
Незабутнє дійство для вас створюватимуть режисерка концерту – заслужена артистка України Світлана Органіста, диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк, балетмейстри – заслужені діячі мистецтв України – Володимир Замлинний та Тетяна Сичук).
Коли: 19 січня 18:00, 20 січня 18:00.
Уже в суботу, 21 січня, о 17:00 запрошують відпочити за переглядом комедії Ярослава Стельмаха «Коханий нелюб» (режисер – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко).
У неділю, 22 січня, о 17:00 настрій глядачам підніматиме комедія Григорія Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці» (режисер – Микола Яремків).
Для діток цього тижня покажуть мюзикл «Попелюшка».
Коли: 22 січня, о 12:00.
Не зволікайте – плануйте театральні вихідні заздалегідь, аби забрати найкращі місця!
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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