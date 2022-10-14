Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 19–22 січня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 19–22 січня
Ще зовсім трохи і від новорічно-різдвяних свят залишаться лише недоїдені салати і спогади, а поки що є нагода насолодитися атмосферою зимового затишку на Різдвяних концертах Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.

На вас чекає актуальний вертеп, жива музика у виконанні естрадно-симфонічного оркестру театру та солістів, запальні танці, улюблені колядки та гарні українські традиції.

Незабутнє дійство для вас створюватимуть режисерка концерту – заслужена артистка України Світлана Органіста, диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк, балетмейстри – заслужені діячі мистецтв України – Володимир Замлинний та Тетяна Сичук).

Коли: 19 січня 18:00, 20 січня 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 19–22 січня


Уже в суботу, 21 січня, о 17:00 запрошують відпочити за переглядом комедії Ярослава Стельмаха «Коханий нелюб» (режисер – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко).

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 19–22 січня


У неділю, 22 січня, о 17:00 настрій глядачам підніматиме комедія Григорія Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці» (режисер – Микола Яремків).

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 19–22 січня


Для діток цього тижня покажуть мюзикл «Попелюшка».
Коли: 22 січня, о 12:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 19–22 січня


Не зволікайте – плануйте театральні вихідні заздалегідь, аби забрати найкращі місця!

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор)

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
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