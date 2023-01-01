Мер Луцька вручив ордени рідним загиблих Героїв
Сьогодні, 13:10
Сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з членами родин військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Матерям, батькам, дружинам та дітям Героїв він подякував за їхню жертовність, неоціненний внесок у виховання і підтримку мужніх захисників незалежної України. Разом із військовим комісаром Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Василем Худиком міський голова вручив державні нагороди.
“У першу чергу, хочу висловити вам щирі співчуття у зв’язку із загибеллю ваших рідних. Подякувати матерям, батькам за те, що виховали справжніх Героїв, подякувати дружинам і дітям за те, що підтримували їх, допомагали, – сказав Ігор Поліщук. – Без сумніву, імена ваших рідних назавжди будуть вписані в історію нашої громади золотими літерами. Саме завдяки їх подвигу сьогодні у Луцьку відносно спокійне життя: дітки ходять у садочки і школи, дорослі – на роботу, у нас немає розрухи, руйнувань. Хочу також побажати, щоб ці нагороди були для вас згадкою про велике серце, велику любов до України та великий подвиг ваших рідних”.
Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) нагороджено старшого лейтенанта Зайцева Аркадія Олександровича.
Нагороду отримала мати загиблого захисника Алла Іванівна.
Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) відзначено молодшого сержанта Войтюка Андрія Вячеславовича.
Відзнаку вручено матері Героя Орисі Адамівні.
Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) нагороджено молодшого сержанта Литвинюка Руслана Анатолійовича.
Орден отримала донька захисника Діана.
Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) відзначено старшого солдата Бігуна Владислава Вікторовича.
Нагороду отримала мати Людмила Трохимівна.
Орденом “За мужність” III ступеня нагороджено (посмертно) старшого солдата Крюкова Юрія Васильовича.
Відзнаку вручено синові Іллі.
Щирі співчуття родинам загиблих Героїв.
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Матерям, батькам, дружинам та дітям Героїв він подякував за їхню жертовність, неоціненний внесок у виховання і підтримку мужніх захисників незалежної України. Разом із військовим комісаром Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Василем Худиком міський голова вручив державні нагороди.
“У першу чергу, хочу висловити вам щирі співчуття у зв’язку із загибеллю ваших рідних. Подякувати матерям, батькам за те, що виховали справжніх Героїв, подякувати дружинам і дітям за те, що підтримували їх, допомагали, – сказав Ігор Поліщук. – Без сумніву, імена ваших рідних назавжди будуть вписані в історію нашої громади золотими літерами. Саме завдяки їх подвигу сьогодні у Луцьку відносно спокійне життя: дітки ходять у садочки і школи, дорослі – на роботу, у нас немає розрухи, руйнувань. Хочу також побажати, щоб ці нагороди були для вас згадкою про велике серце, велику любов до України та великий подвиг ваших рідних”.
Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) нагороджено старшого лейтенанта Зайцева Аркадія Олександровича.
Нагороду отримала мати загиблого захисника Алла Іванівна.
Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) відзначено молодшого сержанта Войтюка Андрія Вячеславовича.
Відзнаку вручено матері Героя Орисі Адамівні.
Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) нагороджено молодшого сержанта Литвинюка Руслана Анатолійовича.
Орден отримала донька захисника Діана.
Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) відзначено старшого солдата Бігуна Владислава Вікторовича.
Нагороду отримала мати Людмила Трохимівна.
Орденом “За мужність” III ступеня нагороджено (посмертно) старшого солдата Крюкова Юрія Васильовича.
Відзнаку вручено синові Іллі.
Щирі співчуття родинам загиблих Героїв.
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