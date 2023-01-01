Мер Луцька вручив ордени рідним загиблих Героїв

Сьогодні Луцький міський головазустрівся з членами родин військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Матерям, батькам, дружинам та дітям Героїв він подякував за їхню жертовність, неоціненний внесок у виховання і підтримку мужніх захисників незалежної України. Разом із військовим комісаром Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримкиміський голова вручив державні нагороди.“У першу чергу, хочу висловити вам щирі співчуття у зв’язку із загибеллю ваших рідних. Подякувати матерям, батькам за те, що виховали справжніх Героїв, подякувати дружинам і дітям за те, що підтримували їх, допомагали, – сказав Ігор Поліщук. – Без сумніву, імена ваших рідних назавжди будуть вписані в історію нашої громади золотими літерами. Саме завдяки їх подвигу сьогодні у Луцьку відносно спокійне життя: дітки ходять у садочки і школи, дорослі – на роботу, у нас немає розрухи, руйнувань. Хочу також побажати, щоб ці нагороди були для вас згадкою про велике серце, велику любов до України та великий подвиг ваших рідних”.Відповідно до Указу Президента України“Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) нагороджено старшого лейтенантаа.Нагороду отримала мати загиблого захисникаОрденом “За мужність” III ступеня (посмертно) відзначено молодшого сержантаВідзнаку вручено матері ГерояОрденом “За мужність” III ступеня (посмертно) нагороджено молодшого сержантаОрден отримала донька захисникаОрденом “За мужність” III ступеня (посмертно) відзначено старшого солдатаНагороду отримала матиОрденом “За мужність” III ступеня нагороджено (посмертно) старшого солдатаВідзнаку вручено синовіЩирі співчуття родинам загиблих Героїв.