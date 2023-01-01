У Нацполіції заявили про 16 жертв внаслідок авіакатастрофи у Броварах

За уточненою інформацією, в результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей.Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Нацполіції"Наразі за цією інформацією яка у нас є, уточненою, - 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. З них троє загиблих - діти", - сказала вона.25 людей наразі перебувають у медичних закладах, декілька з них - у важкому стані та знаходяться у реанімації.Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ, його заступникта держсекретарЗазначимо, що