На Волині на Водохреще розгорнуть 9 рятувальних постів: перелік водойм для купання

На Волині на Водохреще розгорнуть 9 рятувальних постів: перелік водойм для купання
На Волині 19 січня біля водойм будуть розгорнені 9 рятувальних постів, на яких чергуватимуть 39 рятувальників, а також перебуватиме 9 одиниць техніки ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У Луцьку рятувальні пости діятимуть на Теремнівській водоймі та на пляжі на річці Стир в Центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки. За безпекою лучан пильнуватимуть фахівці водолазно-рятувального відділення м. Луцька.

У Ковелі на час водохресних купань функціонуватиме рятувальний пост на міському водосховищі. Традиційно купатимуться й на озері Світязь в однойменному селі. Там чергуватимуть працівники відділення водолазно-рятувальних робіт.

У Камінь-Каширському районі рятувальні пости діятимуть на озері Озюрко та на водоймі в селі Осівці, а також на пляжі в центральному парку та на пляжі «Сонячний» в смт Любешів, крім того – на річці Прип’ять у селі Ветли.

Рятувальники рекомендують обирати для занурень виключно вказані місця, де діятимуть пости, й вкотре наголошують, що такі купання – небезпечні та екстремальні за своїм впливом на людське здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Водохреще, купання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера у Броварах
Сьогодні, 13:16
У Нацполіції заявили про 16 жертв внаслідок авіакатастрофи у Броварах
Сьогодні, 13:07
На Волині на Водохреще розгорнуть 9 рятувальних постів: перелік водойм для купання
Сьогодні, 13:00
Психіатра з Волині оштрафували на 34 тисячі за виманювання грошей в ухилянта
Сьогодні, 12:45
У 2022 році у Луцьку понад 100 пар закоханих скористалися послугою «Шлюб за добу»
Сьогодні, 12:22
Схожі новини
Водохреще в Іваничах: пірнання і колядки Водохреще в Іваничах: пірнання і колядки
19 січень, 2017, 20:21
Крижана купіль: як пірнали на Водохреще у Поромівській громаді
19 січень, 2017, 18:22
Як на Водохреще пірнали у Нововолинську Як на Водохреще пірнали у Нововолинську
19 січень, 2017, 16:27
На Волині 12 водойм визнали небезпечними для купання На Волині 12 водойм визнали небезпечними для купання
04 серпень, 2022, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Дніпрі залишаються невпізнаними 12 тіл і фрагментів тіл
Сьогодні, 13:59
 0
Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину
Сьогодні, 13:45
 0
У Луцьку укріплятимуть важливі об'єкти інфраструктури
Сьогодні, 13:35
 0
СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера у Броварах
Сьогодні, 13:16
 0
У Нацполіції заявили про 16 жертв внаслідок авіакатастрофи у Броварах
Сьогодні, 13:07
 0
Медіа
відео
1/8