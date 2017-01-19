На Волині на Водохреще розгорнуть 9 рятувальних постів: перелік водойм для купання

На Волині 19 січня біля водойм будуть розгорнені 9 рятувальних постів, на яких чергуватимуть 39 рятувальників, а також перебуватиме 9 одиниць техніки ДСНС.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У Луцьку рятувальні пости діятимуть на Теремнівській водоймі та на пляжі на річці Стир в Центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки. За безпекою лучан пильнуватимуть фахівці водолазно-рятувального відділення м. Луцька.У Ковелі на час водохресних купань функціонуватиме рятувальний пост на міському водосховищі. Традиційно купатимуться й на озері Світязь в однойменному селі. Там чергуватимуть працівники відділення водолазно-рятувальних робіт.У Камінь-Каширському районі рятувальні пости діятимуть на озері Озюрко та на водоймі в селі Осівці, а також на пляжі в центральному парку та на пляжі «Сонячний» в смт Любешів, крім того – на річці Прип’ять у селі Ветли.Рятувальники рекомендують обирати для занурень виключно вказані місця, де діятимуть пости, й вкотре наголошують, що такі купання – небезпечні та екстремальні за своїм впливом на людське здоров’я.