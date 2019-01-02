У 2022 році у Луцьку понад 100 пар закоханих скористалися послугою «Шлюб за добу»





Про це повідомила директор центру надання адміністративних послуг у Луцьку Лариса Карп'як під час засідання виконавчого комітету міськради 18 січня, пише



За час роботи відділу було видано 107 свідоцтв молодятам, які одружилися за програмою «Шлюб за добу».



Також ще 145 пар одружилися у звичайний уже місячний термін.



Крім того, за цей період у ЦНАПі зареєстрували 45 малюків.



Також надаються усні консультації щодо реєстрацій зміни імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей.



Нагадаємо, що аби скористатися послугою «Шлюб за добу» необхідно при собі мати: паспорт громадянина України, документ про військовий облік, квитанції про сплату державного мита та оплату послуг. Іноземцям потрібно: паспортний документ, посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування на території України.



Разом з оригіналами документів, складених іноземною мовою, обов’язково треба підготувати їх переклади на українську мову, засвідчені нотаріально.



Якщо заявники раніше перебували у шлюбі, то необхідно підтвердити документом припинення попереднього шлюбу або визнання його не дійсним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У серпні минулого року у Луцьку створили відділ оформлення актів цивільного стану при місцевому ЦНАПі, який наразі надає сім послуг щодо реєстрації актів цивільного стану. Зокрема, у Луцькій громаді продовжують надавати послугу «Шлюб за добу», коли закохані пари можуть одружитися в максимально короткі терміни.Про це повідомила директор центру надання адміністративних послуг у Луцькупід час засідання виконавчого комітету міськради 18 січня, пише ВСН За час роботи відділу було видано 107 свідоцтв молодятам, які одружилися за програмою «Шлюб за добу».Також ще 145 пар одружилися у звичайний уже місячний термін.Крім того, за цей період у ЦНАПі зареєстрували 45 малюків.Також надаються усні консультації щодо реєстрацій зміни імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей.Нагадаємо, що аби скористатися послугою «Шлюб за добу» необхідно при собі мати: паспорт громадянина України, документ про військовий облік, квитанції про сплату державного мита та оплату послуг. Іноземцям потрібно: паспортний документ, посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування на території України.Разом з оригіналами документів, складених іноземною мовою, обов’язково треба підготувати їх переклади на українську мову, засвідчені нотаріально.Якщо заявники раніше перебували у шлюбі, то необхідно підтвердити документом припинення попереднього шлюбу або визнання його не дійсним.

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