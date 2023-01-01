У РФ готуються до нової хвилі мобілізації: під прицілом військкоматів – жителі Москви
Сьогодні, 12:10
У Росії готуються до нової хвилі мобілізації: під прицілом військкоматів – жителі Москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.
Про це повідомляють у ГУР МОУ.
Передбачається, що нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення «центральних регіонів»:
▪️ на підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;
▪️ заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей;
▪️ найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;
▪️ посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік СРСР): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;
▪️ власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити «добровільні» пожертви на користь збройних сил РФ (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів);
▪️ у Москві формуються «добровільні» групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, «підозрілим» вважаються будь-які групи понад 20 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ГУР МОУ.
Передбачається, що нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення «центральних регіонів»:
▪️ на підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;
▪️ заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей;
▪️ найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;
▪️ посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік СРСР): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;
▪️ власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити «добровільні» пожертви на користь збройних сил РФ (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів);
▪️ у Москві формуються «добровільні» групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, «підозрілим» вважаються будь-які групи понад 20 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А я є свинячориле зеленське клоуняче ХYЙЛО лалала з хряком порошенком бо трикратно пенсії краду в пенсіонерів і чекаю летюче в моє рило гівно від кидаючих *вдячних* пограбованих пенсіонерів!!
Вибір редактора
Останні новини
У РФ готуються до нової хвилі мобілізації: під прицілом військкоматів – жителі Москви
Сьогодні, 12:10
У ДСНС прокоментували аварію у Броварах на Київщині, у якій загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 11:54
На Волині у чоловіка в гаражі виявили майже кілограм марихуани
Сьогодні, 11:32
Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП
Сьогодні, 11:27
Медіа