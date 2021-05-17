На Волині у чоловіка в гаражі виявили майже кілограм марихуани

Рослини зеленого кольору, схожі на марихуану, поліцейські виявили у гаражі за місцем проживання 32-річного жителя Ківерцівщини у результаті санкціонованого обшуку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заходи проводили у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Вилучену речовину, вагою близько 500 г, направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За цим фактом відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту на строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.Слідство триває.