На Волині у чоловіка в гаражі виявили майже кілограм марихуани
Сьогодні, 11:32
Рослини зеленого кольору, схожі на марихуану, поліцейські виявили у гаражі за місцем проживання 32-річного жителя Ківерцівщини у результаті санкціонованого обшуку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Заходи проводили у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Вилучену речовину, вагою близько 500 г, направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту на строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Заходи проводили у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Вилучену речовину, вагою близько 500 г, направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту на строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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