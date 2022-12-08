У Луцьку внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів

У Луцьку внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів
Учора вранці, 17 січня, на вулиці Кравчука під колеса легковика ВАЗ 21093 потрапила пішохідка, 42-річна місцева жителька. Жінка намагалася перейти проїжджу частину у невстановленому місці. За кермом транспортного засобу перебував 44-річний лучанин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Ввечері цього ж дня, 34-річний водій автомобіля Renault Kagnoo на вулиці Володимирській збив пенсіонерку, 67-річну місцеву жительку. Постраждала переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП обидві жінки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення реанімації.

Водії не перебували у стані алкогольного сп’яніння. Транспортні засоби поліцейські вилучили.
У Луцьку внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
У Луцьку внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів
У Луцьку внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів

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Теги: Луцьк, пішоходи, ДТП
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